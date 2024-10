Attualità Festa di Sole: settemila euro raccolti in ricordo di Silvio Passini 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 120

120 Stampa

Redazione

Grosseto: La famiglia, i collaboratori e gli amici di Silvio Passini hanno organizzato, a poche settimane dalla sua improvvisa scomparsa, una serata di solidarietà per ricordarlo nella sua amata discoteca Tartana e raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica della Fondazione Meyer intitolato a Maria Sole Marras. Ieri la moglie Giovanna Anderlini e le figlie Vittoria, Carolina e Ginevra Passini, insieme a Gianluca Mazzuoli amico fraterno di Silvio, hanno consegnato dell’intero ricavato dell’iniziativa, pari a settemila euro, ad Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer, alla presenza di Leonardo Marras, padre di Maria Sole. «Abbiamo voluto dare un senso ancora più profondo alla serata “L’ultimo disco per Silvio passini”, decidendo di donare tutto il ricavato alla Fondazione Meyer per sostenere il Progetto MariaSole – commentano la moglie e le figlie di Silvio Passini – grazie a tutte le persone che hanno reso possibile raggiungere questo risultato». «Ringrazio Giovanna, Vittoria, Carolina e Ginevra per aver scelto di destinare il ricavato della serata al progetto intitolato a Maria Sole e sostenere la ricerca sulla neuro-oncologia pediatrica – aggiunge Leonardo Marras –, un gesto che abbiamo apprezzato sinceramente e che ci lega ancora di più a Silvio, caro amico di lunga data. Grazie, anche da parte nostra, a tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere una cifra importante». L’evento di solidarietà, “L’ultimo disco per Silvio Passini” si è svolto il 10 settembre scorso e ha visto alternarsi in consolle dj e vocalist che negli ultimi 30 anni hanno contribuito a rendere grande il Tartana, sotto la guida di Silvio: Alex Neri, Black Angus, Cole, David Togni, Fabio Neural, Federico Grazzini, Federico Scavo, Francesco Farfa, Gabriele Bazz, Giacomo Donati, Joy Kitikonti, Junior, Luca Guerrieri, Luca Pechino, Marco Giomi, Mario Più, Massimo Logli, Philipp, Tommy Vee, Vargas.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Festa di Sole: settemila euro raccolti in ricordo di Silvio Passini Festa di Sole: settemila euro raccolti in ricordo di Silvio Passini 2024-10-24T08:30:00+02:00 332 it La donazione della famiglia alla Fondazione Meyer a sostegno del progetto intitolato a Maria Sole PT2M /media/images/Meyer-consegna-donazione-in-memoria-di-Silvio-Passini.jpg /media/images/thumbs/x600-Meyer-consegna-donazione-in-memoria-di-Silvio-Passini.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 24 Oct 2024 08:30:00 GMT