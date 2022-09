Festa dei Fratelli d’Italia a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Giovedì sera scorso, con una magica serata calda i Fratelli d’Italia di Porto Santo Stefano e Porto Ercole hanno festeggiato i loro candidati della Maremma per la Camera e il Senato delle prossime elezioni politiche del 25 settembre allo storico ristorante “Il Greco” nella Piazza delle Meraviglie, presente tante gentildonne e gentiluomini.



Simona Petrucci candidata al Senato della Repubblica per Fratelli d'Italia, è una bella signora appena cinquantenne, laureata geologa e libera professionista nel settore ambiente ed energia, dal 2016 assessora ad ambiente, transizione ecologica, affari animali, sviluppo sostenibile della costa demanio e cave nella giunta comunale grossetana. Fabrizio Rossi candidato alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia è un bell’uomo quarantenne avvocato vice sindaco al Comune di Grosseto, che ha partecipato qualche anno fa a un importante incontro a Artemare Club sui sinistri marittimi, argomento purtroppo molto attuale in questa estate 2022.

Organizzazione della serata perfetta grazie all’impegno di tanti, da ricordare Mara Scotto, Agnese Gargiulo, Roberto Stronchi, il presidente del Circolo di Porto Santo Stefano Giulio Tambelli e quello onorario Affrico Tortora.

Il Circolo si chiama "Argentario Tricolore" ed è di recente costituzione. Erano presenti assessori e consiglieri di vari comuni della Maremma appartenenti a Fratelli d’Italia, imprenditori e operatori turistici di vari settori e vari ospiti, tra i quali la past vice sindaco del Comune di Monte Argentario Priscilla Schiano e il comandante Daniele Busetto di Artemare Club.