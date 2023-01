Fenomeno “Planking Challenge”, FDI: “Ci sentiamo fortemente preoccupati”

Maria Cristina Rampiconi: “Come dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di FDI mettiamo all’attenzione questa problematica che sta prendendo campo anche a Grosseto”.



Grosseto: “Sembrerebbe purtroppo prendere campo anche in Italia, - dice Maria Cristina Rampiconi - non ultimo anche qualche episodio, come si è appreso dalle cronache locali, accaduto anche a Grosseto, della nuova moda americana denominata “planking challenge”, o Lying down game (ovvero “gioco dello sdraiarsi”)”.

“Questa folle “sfida”, - spiega la dirigente di FDI Grosseto - consiste nel distendersi sull'asfalto, in posizione supina oppure a pancia in giù, al centro della carreggiata ed attendere il passaggio di un'automobile, per poi scappare dal pericolo all’ultimo istante”.

“Tutte le età di ogni epoca" hanno avuto “il proprio sfogo”, ma non certo quella noia “creativa” di un tempo. - prosegue Rampiconi – E’ come a voler spingersi oltre il lecito per una fisiologica prova dei propri limiti, anche se per questa “pratica” temo che le continue sfide improbabili dell’oggi, siano qualcosa di più e diverso, e tra queste: la noia, che molto spesso la fa da padrona. Pare infatti, che si stia perdendo la dimensione del reale nel vivere per questi ragazzi che si cimentano in questo rischio”.

“C’è da domandarsi se non si confondono troppo spesso i piani reali e virtuali mutuati dai giochi online, nei quali la vita si duplica, si perde, ma si riacquista in un click. Questa perdita del reale a cosa è imputabile? La quotidianità non piace ai ragazzi d’oggi, non li incuriosisce o forse non ha i presupposti per offrire una prospettiva futura?”, questi alcuni interrogativi sollevati da Rampiconi.

“Come genitori, educatori e istituzioni, dobbiamo seriamente porci il problema per questi ragazzi annoiati, che trovano lo sballo in un’improbabile prova di forza. Può non andare sempre bene e magari è necessario interrogarsi prima che l’ennesima tragedia compaia sui giornali. Come dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia ci sentiamo molto preoccupati, specie quando la Famiglia e gli equilibri al suo interno sono precari o fragili. Credo sia ancora una volta fondamentale gettare le basi di un’azione concreta e sinergica tra scuola, famiglia e istituzioni del territorio. Purtroppo, non è più il tempo dei ragazzi che occupavano gli oratori. Oggi, come società civile, dobbiamo fornire e soprattutto dare delle risposte ad evidenti disagi che passano anche attraverso questo folle fenomeno del Planking Challenge”, conclude Maria Cristina Rampiconi.