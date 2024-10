Femminicidio, dalla parte delle vittime

Firenze: A Montecatini Terme, dal 5 ottobre al 30 novembre - nel salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio – si terranno sette appuntamenti con chi, davvero, vive e subisce la violenza ogni giorno. Questo ciclo, “A tu per tu con la violenza”, è inserito nella rassegna “Acqua in bocca ma non troppo”.

L’iniziativa sarà presentata in conferenza stampa giovedì 3 ottobre alle 12, al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze). Gli interventi saranno affidati ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana; Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice, ideatrice della rassegna “A tu per tu con la violenza”; Simona Peselli, giornalista, direttore editoriale della rassegna “Acqua in bocca, ma non troppo”.

Immagine simbolo di questo ciclo di incontri sarà una Monna Lisa pop, vittima di violenza, con un occhio nero e un braccio ingessato, opera della graffiante artista Giulia Maglionico, che racconta una donna fra le donne.

Il percorso di approfondimento prenderà il via il 5 ottobre e accenderà i riflettori su “Il femminicidio dimenticato”, con Giulia Scalone, sorella di Loredana, assassinata dall’ex compagno in Calabria con ventotto coltellate. Seguiranno “La donna cancellata” (12 ottobre); “Violenza sessuale con il cronometro” (19 ottobre); “Licenziata per diritto alla maternità” (26 ottobre); “Non è stata colpa mia” (8 novembre); “Il mio no inutile” (21 novembre); “La gelosia non uccide” (28 novembre).