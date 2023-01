Federica Friggi candidata di Forza Italia alle regionali del Lazio

Acquapendente: Con un messaggio video agli aquesiani, la consigliera di minoranza Federica Friggi ratifica la sua candidatura alle imminenti elezioni regionali.

“Questo 2023 - dice - inizia con una novità! Il 12 e 13 febbraio sarò candidata alle elezioni regionali con il gruppo di Forza Italia. Ricevere questa proposta mi ha sorpreso ed onorato. Chi mi conosce sa quanto a livello locale creda nelle liste civiche ma mi rendo conto che per portare le istanze del territorio a livello regionale occorre entrare in una squadra. La posizione di Forza Italia è vicina al mio sentire, al modo di intendere l’impegno per la comunità e questa è la ragione per cui ho deciso di entrare a far parte di questo gruppo. Ho scelto di candidarmi alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio con Forza Italia perché è nel mio interesse dedicare tempo, attenzioni e offrire soluzioni ai veri e molteplici problemi del territorio e di voi concittadini. Vi mando un abbraccio”.