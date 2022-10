FDI: “La Toscana premia centrodestra, stiamo già lavorando per governare la regione”

“Non escludiamo l'eventualità di un voto anticipato per la Regione Toscana”

Firenze: “Stiamo già lavorando per governare la Regione nel 2025. E’ sensazionale il risultato raggiunto da Fratelli d’Italia alle ultime politiche. Dove governiamo siamo stati premiati, e abbiamo avuto consensi impensabili anche in territori che sembravano inespugnabili come la piana fiorentina. La nostra classe dirigente, i nostri assessori, i nostri consiglieri sono riusciti a dimostrare quanto si possa cambiare anche in Toscana. Ci stiamo già impegnando per costruire la più ampia alleanza di centrodestra per le prossime regionali. Oggi Fratelli d’Italia è il perno della coalizione di centrodestra: un partito nato dieci anni fa cresciuto fortemente grazie all’impegno della nostra classe dirigente e dei nostri militanti. Non è né un fuoco di paglia né un caso la nostra vittoria nelle urne, perché la nostra forza è il duro lavoro sul territorio, cosa che la sinistra toscana ha dimenticato da tempo”. E’ quanto dichiarato dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi durante la conferenza stampa sull’esito delle elezioni politiche e le prospettive future di Fratelli d’Italia in Toscana.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e i consiglieri regionali FdI Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri.





“Siamo indubbiamente contenti di questo risultato - ha spiegato Torselli -. E’ definitivamente finita la narrazione per cui la Toscana è una Regione di sinistra. Bastano pochi numeri per capirlo. Alle regionali del 2015 Fratelli d’Italia prendeva appena 50mila voti fermandosi al 3,6%, mentre domenica scorsa il nostro partito ha preso addirittura mille voti in più del Pd. Il Presidente Giani avrà l’onore e l’onere di guidare la Regione per i prossimi tre anni con la consapevolezza che la maggioranza dei suoi concittadini non si riconosce più nella sua coalizione di governo.



Inoltre - ha proseguito Torselli - la maggioranza regionale è spaccata, non esiste più quel campo largo tanto propagandato. Il vice-presidente di Regione e il vice-presidente del Consiglio regionale si sono candidati alle politiche facendo una campagna elettorale contro il Partito democratico. E non dimentichiamoci che autorevoli esponenti toscani di Italia Viva stanno invitando i sostenitori del Pd ad andare da loro. Pertanto non escludiamo l'eventualità di un voto anticipato per la Regione Toscana. Continueremo a lavorare pancia a terra, sfruttando la nostra forza e presenza sui territori così da individuare il candidato politico migliore per contendere la poltrona di Governatore al centrosinistra”.