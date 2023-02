FDI-Gavorrano: "Pronti al confronto con tutte le forze del centrodestra"

“Fratelli d’Italia è la prima forza politica del comune gavorranese con oltre il 30%, e ha uomini e donne validi e preparati, pronti per guidare il comune di Gavorrano”



Gavorrano: Si è tenuta nella serata di lunedì 13 febbraio, alla presenza del coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi e dei massimi dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia Grosseto, la riunione del circolo FDI-Gavorrano per analizzare la posizione del partito e le scelte politiche in previsione della prossima tornata elettorale rappresentata dalle amministrative, che vedrà coinvolto anche il comune di Gavorrano.





“Abbiamo appreso, almeno da quanto apparso sulla stampa locale in quest’ultimi giorni - dicono dal circolo FDI Gavorrano - che Lega e Forza Italia avrebbero indicato per alcuni comuni nei quali si andrà al voto, già dei nominativi ben precisi per la candidatura a sindaco”.

“Fratelli d’Italia, - prosegue la nota - non ha nessuna preclusione sulle persone, riteniamo opportuno lavorare tutti assieme per un centrodestra coeso e unito, in quanto uniti si vince, mentre se andremo divisi, la vittoria sicuramente è a repentaglio. Le politiche dello scorso settembre 2022 che hanno portato il centrodestra a governare legittimamente e con il consenso popolare il Paese dopo un decennio di governicchi di sinistra imposti dall’alto e non voluti dagli elettori, dovrebbero insegnare a tutti che uniti si vince. Non ultimo il risultato delle recentissime elezioni regionali in Lazio e Lombardia, dove il centrodestra unito ha stravinto le elezioni dando una severa lezione a Pd, sinistra e grillini”.

“Anche all’interno del nostro partito abbiamo persone valide, preparate e pronte per candidarsi alla guida della futura amministrazione comunale gavorranese. Pertanto, ci è sembrata veramente avventata, o quantomeno non ben ponderata, l’uscita da parte della Lega e di Forza Italia di indicare già i nominativi di alcuni candidati sindaco, quando invece sarebbe stato forse più opportuno valutare assieme a tutte le forze del centrodestra. Vorremmo ricordare ai nostri alleati che Fratelli d’Italia, almeno stando agli ultimi risultati elettorali delle politiche 2022, che nel comune di Gavorrano, da sempre roccaforte del Pd e della sinistra, è risultato il primo partito con oltre 30%”.

“Quindi, invitiamo i nostri alleati di centrodestra prima di fare nomi, a confrontarsi sui programmi da portare avanti su un territorio, come quello di Gavorrano da sempre governato da Pd e sinistra. Poi, si potrà parlare di nomi. Noi vogliamo candidare i migliori, le persone che uniscono il centrodestra per portarci alla vittoria. I nomi imposti dall’alto, pur non avendo preclusioni verso nessuno, non rientrano nel nostro DNA”, termina la nota del circolo FDI-Gavorrano.