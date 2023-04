FDI: Convocato coordinamento regionale: entrano Tambelli, Tambelli e Bellettini

Entrano nel parlamentino toscano tre maremmani: Giulio Tambelli, Guendalina Amati e Moreno Bellettini

Firenze: Si rinnova venerdì 21 aprile alle ore 15:00 a Firenze, presso la nuova sede toscana di Fratelli d’Italia, in via al Prato, il coordinamento regionale di FDI-Toscana, il parlamentino toscano del partito della Meloni, dove alla guida dal novembre 2020 risulta ben saldo il coordinatore regionale, Onorevole Fabrizio Rossi.





Tre invece saranno le news-entry provenienti dalla Maremma: Giulio Tambelli, Guendalina Amati e Moreno Bellettini. Quest’ultimi andranno ad affiancare i membri di diritto grossetani già presenti come la senatrice Simona Petrucci, il componente della direzione nazionale Mario Pellegrini e il neo coordinatore provinciale Luca Minucci.

“Saranno tre gli esponenti maremmani che per la prima volta entreranno nel coordinamento regionale, cercando di portare avanti le istanze e le idee di Grosseto e provincia. Per quest’ultimi, questo nuovo incarico sicuramente rappresenta una sorta di “promozione”, per il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto sul territorio provinciale come dirigenti di Fratelli d’Italia in questi ultimi anni”, afferma il deputato e coordinatore regionale toscano, On.le Fabrizio Rossi.

Molte sono le novità e i nuovi ingressi provenienti anche dalle altre provincie della Toscana che entreranno nel rinnovato parlamentino regionale.





“Come da statuto, - spiega il deputato e coordinatore regionale, On.le Fabrizio Rossi – ho provveduto a convocare il coordinamento regionale del partito. Ho cercato durante questi anni nei quali sono alla guida regionale del partito, di far crescere i territori provinciali. I risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti. Fratelli d’Italia è un partito che è fortemente cresciuto sia in consensi, sia in qualità, sia in capacità di governo locale. Quindi, alla luce di tutto questo, era necessario, se non indispensabile, portare nel coordinamento regionale nuova linfa, in previsione anche delle future scelte che ci aspetteranno da qui al 2025, quando si andrà a votare per il rinnovo del consiglio della Regione Toscana. Un appuntamento, quest'ultimo, che ci vedrà come forza protagonista e trainante di tutto il centrodestra, pronta a guidare la regione”.

“Per la provincia di Grosseto, che poi è anche il mio territorio di riferimento in quanto ho contribuito a fondare il partito nel 2013 e attualmente sono uno dei parlamentari di riferimento, ho puntato su tre persone, le quali oltre che politicamente preparate e competenti, godono della mia totale fiducia e quella di tutto il partito maremmano”, conclude l’onorevole Fabrizio Rossi.





Ma vediamo brevemente chi sono i nuovi dirigenti regionali, espressione della provincia di Grosseto.

Giulio Tambelli, 68 anni, medico chirurgo dentista, presidente del circolo Fratelli d’Italia Monte Argentario, che rappresenterà la zona sud della provincia;

Guendalina Amati, 42 anni, psicologa e docente scuola secondaria di secondo grado, consigliere provinciale, consigliere comunale Arcidosso, consigliere unione comuni montani Amiata grossetana, che rappresenterà la zona delle colline e Amiata;

Moreno Bellettini, 72 anni, pensionato, presidente del circolo FDI Roccastrada, che rappresenterà la zona nord della provincia.