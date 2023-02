FDI Castiglion Fiorentino incontra l’On.le Fabrizio Rossi

“Illustrati anche i primi 100 giorni del governo Meloni”



Castiglion Fiorentino: Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio 2023 a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, un incontro tra il deputato, componente della commissione parlamentare infrastrutture e coordinatore regionale FDI-Toscana On.le Fabrizio Rossi, e il direttivo del locale circolo di Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa la coordinatrice comunale del circolo “Cadorna” di Castiglion Fiorentino, Sonia Ghezzi, il segretario del circolo Fabio Bidi e il coordinatore provinciale FDI-Arezzo, Francesco Lucacci. Presente all’incontro anche il consigliere comunale Marcello Orlandesi.

“Tante cose sono state fatte nei primi 100 giorni da parte del Governo Meloni. – dice l’On.le Fabrizio Rossi - Un governo con una maggioranza compatta che ha dovuto affrontare in un brevissimo lasso di tempo, la crisi del costo dell’energia e gas e una legge di Bilancio sviluppata in tempi ristrettissimi. Una manovra chiara, approvata con tempi record, evitando così lo spettro dell'esercizio provvisorio. Ma anche Pnrr, e molto altro ancora, come ad esempio il tetto europeo al prezzo del gas.”.

“Sulla situazione della provincia di Arezzo, ho dato la mia disponibilità ad analizzare insieme le criticità del territorio, perché lo sviluppo passa dagli investimenti e dal pragmatismo. Arezzo oggi più che mai ha bisogno di avere servizi e infrastrutture al passo con i tempi, che colleghino le varie realtà territoriali al capoluogo e viceversa e il capoluogo al resto del Paese”, ha concluso il componente della commissione parlamentare infrastrutture della Camera dei Deputati e coordinatore regionale FDI-Toscana On.le Fabrizio Rossi.





“Abbiamo accolto con estremo piacere la visita del nostro Deputato Fabrizio Rossi. – commenta Sonia Ghezzi, coordinatore comunale del circolo “Cadorna” FDI-Castiglion Fiorentino - Una visita attraverso la quale il l'onorevole mantiene la promessa fatta in campagna elettorale di voler essere vicino alla popolazione, per ascoltare i cittadini e farsi loro portavoce in parlamento”.

“Durante l'incontro con Rossi sono state affrontate varie tematiche a noi molto care, - spiega Sonia Ghezzi – come quello che sta più a cuore al nostro circolo che è sicuramente quello legato alle infrastrutture locali”. “Con questo incontro si gettano le basi per una progettazione sul territorio al fine di creare l'indotto che ha come obiettivo il rilancio della nostra economia. Una progettazione a servizio dei cittadini e dei giovani che vorranno investire le loro energie in Valdichiana e nell'Aretino, con la finalità di arricchire il territorio rendendolo appetibile agli investitori ed ai turisti, oltre che offrire un servizio ai residenti che troverebbero negli investimenti infrastrutturali un più efficace ed efficiente snellimento per gli spostamenti quotidiani a sostegno dei comitati locali e degli imprenditori".

“Questo incontro, - dice il consigliere comunale Marcello Orlandesi - è l'inizio di un percorso che intende promuovere un tavolo di confronto costante sul tema dei trasporti e delle infrastrutture, a cui tutta la cittadinanza e gli esponenti politici del territorio saranno invitati a partecipare".