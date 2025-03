FDI Argentario Tricolore: È Elio Schiano il nuovo coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia Monte Argentario

Succede all’uscente Giulio Tambelli. Rinnovato anche il direttivo

Monte Argentario: L’assemblea argentarina di Fratelli d’Italia ha scelto all’unanimità il nuovo coordinatore comunale. Sarà quindi Elio Schiano, professionista santostefanese di 47 anni a guidare il partito della Meloni sul promontorio di Monte Argentario. Schiano succede a Giulio Tambelli che aveva guidato Fratelli d’Italia negli ultimi cinque anni. Alla presenza dell’onorevole Fabrizio Rossi, del presidente provinciale Luca Minucci, si è aperto stamattina (domenica 23 marzo), il congresso comunale di Fratelli d’Italia Monte Argentario. Presenti per un saluto istituzionale il sindaco argentarino Arturo Cerulli e l’assessore Michele Vaiani, mentre il commissario straordinario provinciale della Lega Andrea Maule e il coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Berardi, non potendo essere presenti per altri impegni istituzionali hanno mandato un saluto di buon lavoro che è stato letto dal presidente Minucci all’assemblea.





“Il congresso comunale di Fratelli d'Italia rappresenta un momento importantissimo e fondamentale per la vita politica e crescita di un partito – esordisce così il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi che prosegue – Le assisi congressuali sono momenti di confronto, dibattito ma anche di rinnovamento. Fratelli d’Italia qui a Monte Argentario è cresciuta in modo esponenziale negli anni grazie al buon lavoro di tutti gli iscritti e dirigenti locali. Per questo ringrazio il presidente uscente Giulio Tambelli per il lavoro fatto”. “Oggi, l’amico Elio Schiano prende in mano la guida del partito sul Promontorio. A lui e alla nuova dirigenza va un grande augurio di buon lavoro, con la consapevolezza che il partito rimane in ottime mani”, conclude Fabrizio Rossi.

“A Monte Argentario – dice Luca Minucci - Fratelli d’Italia rinnova il suo percorso attraverso l’elezione della classe dirigente locale. La nostra sfida amministrativa al fianco del sindaco Arturo Cerulli e della sua giunta comunale prosegue inalterata anche con il nuovo presidente e la nuova classe dirigenziale del partito. Elio Schiano è stato eletto all’unanimità da parte degli iscritti del circolo, come sono stati eletti i componenti del direttivo ai quali faccio un grande in bocca al lupo per la gestione della politica argentarina”

“Ringrazio di cuore tutti gli iscritti per aver avermi dato fiducia dandomi la possibilità di guidare il partito a Monte Argentario. - dice Elio Schiano - Ringrazio anche il presidente uscente Giulio Tambelli per il lavoro svolto. Adesso, assieme alla nuova squadra dirigenziale saremo chiamati ad affrontare sfide importanti e di crescita per il nostro territorio. “Concludo facendo un appello a tutti gli iscritti: per fare politica e il bene del nostro comune abbiamo bisogno di tutti”.

Questi gli eletti: Elio Schiano (coordinatore). Componenti: Michele Vaiani, Roberto Stronchi, Alice Valentini, Vincenzo Mazzieri, Mara Scotto, Paola Pucino.