Toscana. Una rete di 14 Punti digitale facile attiva a Pontassieve e Pelago

Firenze: E’ stata inaugurata ufficialmente alla presenza dell’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, la rete dei Punti digitale facile nei comuni di Pontassieve e Pelago. I Pdf (punti digitale facile) rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi elettronici come computer, tablet e smartphone.

“Siamo alla conclusione - afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – di un primo percorso che ci ha portato ad aprire in Toscana complessivamente ben 170 Punti digitale facile, praticamente uno per ogni Comune. Pontassieve e Pelago hanno compiuto una scelta importante: quella di aprire numerosi punti, decentrandoli sul territorio così da essere più prossimi possibili ai cittadini. Infatti uno degli scopi del progetto a cui come Regione continuiamo a lavorare è proprio quelli di accorciare le distanze tra i cittadini e l’intero sistema delle Amministrazioni pubbliche e al tempo stesso di formare all’uso delle procedure informatiche coloro che più ne hanno bisogno, e non soltanto gli anziani. Solo così riusciamo ad apportare significative semplificazioni nella vita di tutti noi”.

Nei Pdf è possibile essere orientati per attivare la Cie (la Carta di identità elettronica), per l’accesso ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria o per la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Tra le prestazioni fornite dai Pdf rientrano anche l’orientamento per l’accesso ai servizi digitali scolastici e i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e alle altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) e il supporto per le prenotazioni di esami medici o la scelta del medico di base.

Il servizio è possibile grazie alla Croce Azzurra che, con l’ottenimento di fondi da un Bando regionale per la realizzazione dei punti di facilitazione digitale, in accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio del Ministri, ha realizzato una vera e propria rete di sostegno per quanti non si orientano agevolmente con le procedure online.

“La transizione digitale – hanno dichiarato le Assessore Chiara Bartolini (Pontassieve) e Giulia Lazzeri (Pelago) - non deve lasciare nessuno indietro. Questo è l’obiettivo dei tanti Punti Digitale Facile attivati sul territorio dei comuni di Pelago e Pontassieve da Sms Croce Azzurra Pontassieve dall’inizio di novembre. Nei capoluoghi come nelle frazioni più remote dei due comuni, grazie alla pronta disponibilità degli spazi comunali e dei circoli locali, è possibile chiedere aiuto per accedere ai servizi online delle Amministrazioni e dei servizi sanitari regionali. Un grande e doveroso ringraziamento alla Regione Toscana, che ha creduto e investito in questo importante progetto, ed a Croce Azzurra, per essere in prima linea in questo prezioso supporto ai cittadini. Il digitale deve essere accessibile a tutte e tutti”.

“La sinergia tra Enti, in particolare Regione Toscana e i Comuni di Pontassieve e Pelago, - afferma Ilario Fabri, Referente del Progetto - ha permesso di lavorare in modo puntuale, preciso ed attento in risposta agli specifici fabbisogni dei territori e utilizzando la preziosa opera quotidiana delle Associazioni di Volontariato”.

Nel comune di Pontassieve i sette Pdf sono attivi presso il Comune (tutti i martedì dalle 9 alle 14 e il 3° venerdì del mese dalle 9 alle 13), presso la sezione della Croce Azzurra a Le Sieci (tutti i lunedì dalle 9 alle 14), e presso la sezione Croce Azzurra di Pontassieve (tutti i mercoledì dalle 13 alle 18, ogni quarto giovedì del mese dalle 9 alle 14 e ogni quarto venerdì dalle 9 alle 13), presso la sezione Croce Azzurra di Montebonello (ogni primo venerdì del mese dalle 9 alle 13), presso la sede dell’associazione “Il paese sulla collina”, a Doccia (ogni secondo venerdì del mese dalle 9 alle 13), a Molino del Piano presso il circolo La Torretta (ogni primo giovedì del mese dalle 9 alle 14) e infine presso il Circolo Arci di Santa Brigida (ogni terzo giovedì del mese dalle 14 alle 18).

I sette Pdf che hanno sede nel Comune di Pelago si trovano nella sede della Croce Azzurra (in funzione il lunedì dalle 13 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13), al Circolino La Buca - San Francesco (mercoledì dalle 9 alle 14), al Circolo Arci Rinascita - San Francesco (martedì dalle 9 alle 14), nella sede della Pro Consuma Aps (ogni primo giovedì del mese dalle 13 alle 18), presso il Circolo Arci di Paterno (ogni secondo giovedì del mese dalle 9 alle 14), presso il Circolo Arci di Borselli (ogni terzo giovedì del mese dalle 9 alle 14) e presso il Circolo Arci di Raggioli (ogni quarto giovedì del mese dalle 13 alle 18).