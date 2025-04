Regolamento Polizia urbana, FDI Follonica: “Ottimo lavoro della giunta Buoncristiani”

Follonica: “Il Regolamento di polizia urbana è il primo regolamento che finalmente ha la nostra città. Un regolamento, quello appena varato dalla giunta Buoncristiani, che disciplina le attività e i comportamenti da tenere per salvaguardare la convivenza civile, il decoro, il patrimonio ambientale e la sicurezza. Uno strumento che servirà anche per fare opera di prevenzione e deterrente per eventuali azioni criminose”. A dirlo sono Agostino Ottaviani e Alessandra Mastri Flamini, presidente e vice presidente del circolo Fratelli d’Italia Follonica.





“Si tratta – spiegano - di un regolamento moderno. Uno strumento concreto, che da decenni i cittadini follonichesi reclamavano e che mai era stato attuato, così da dare alla città, decoro, sicurezza, legalità e rispetto degli spazi pubblici. Un regolamento che ha una cornice chiara, di regole per vivere tutti meglio, un regolamento non per punire, ma per responsabilizzare, residenti e turisti, contro il degrado urbano e molto altro. L’adozione del regolamento è una precondizione affinché il Questore possa applicare successivamente il Daspo Urbano, sanzione destinata a punire chi viola ripetutamente il regolamento. Bene anche l’articolo specifico del Regolamento (anticipato da una delibera) con cui si regolamenta in alcune parti del centro della città l’apertura di alcune tipologie di attività, quali sale giochi, centri scommesse, internet point, money transfer, compro oro, al fine di valorizzare il centro cittadino”.

“La giunta di centrodestra guidata dal sindaco Buoncristiani quindi non ha perso tempo e mette in campo provvedimenti seri, a tutela dei cittadini e non le solite chiacchiere e pettegolezzi tipici di quella parte politica che per quasi ottanta anni ha guidato in modo fallimentare la città”, concludono Agostino Ottaviani e Alessandra Mastri Flamini.