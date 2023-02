"Farmers in Toscana" un itinerario turistico pieno di sapore

Alla BIT di Milano 20 produttori del Distretto Rurale del Sud della Toscana uniti per la valorizzazione dell’eccellenze agroalimentari. Degustazione dei prodotti domenica 12 febbraio allo stand di Regione Toscana (pad 3)

Firenze: Nel Distretto Rurale della Toscana del Sud 20 produttori dell’agroalimentare si sono uniti in un percorso comune per la crescita dei territori della provincia di Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena. Nasce così Farmers in Toscana, un progetto ambizioso, guidato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, che verrà presentato alla BIT di Milano - in programma dall’12 al 14 febbraio – all’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica (padiglione 3)

Si parte subito domenica 12 febbraio dove nell’arco della giornata ci sarà una vera e propria degustazione delle eccellenze agroalimentari di questo angolo del Sud della regione, tra formaggi, olio e vini grazie alla partership con Vetrina Toscana.





Ma in tutte e tre i giorni l’occasione è anche quella di scoprire un nuovo prodotto turistico che ha l’obiettivo primario di contribuire alla crescita locale in termini economici, sociali e culturali moltiplicando i benefici dell’agricoltura. Si tratta infatti di un’area di 8152 kmq la cui produzione rappresenta una percentuale importante della produzione agricola regionale.

Una ricchezza espressa in Farmers in Toscana dal paniere di prodotti d’eccellenza: il vino con Morellino di Scansano DOCG, Vermentino IGT, Alicante DOC, Rosso di Montalcino, Brunello, Chianti Classico, IGT Toscana, poi il Pecorino Toscano Dop, l’Olio extra Vergine di Oliva Dop e Igp, i cerali, i legumi e la frutta.

Dunque sapori, profumi e territori da vivere: un vero e proprio viaggio nel gusto magari usufruendo dell’accoglienza e delle esperienze che le aziende mettono a disposizione consultando il sito dedicato.

Gli itinerari, consultabili sul portale ufficiale della destinazione Toscana Visit Tuscany, sono scanditi da tappe dedicate alla degustazione dei prodotti d’eccellenza delle aziende retiste, fra caseifici, cantine, frantoi e aziende agricole. Le località toccate, da mete di tradizionale richiamo turistico a deliziosi borghi nascosti nel verde, restituiscono il volto più vero della Toscana, quello che ricercano i viaggiatori di oggi, sempre più interessati ad un turismo enogastronomico consapevole, in cui la degustazione dei prodotti del territorio si unisce ad una conoscenza approfondita delle culture locali.

Proprio nella direzione di intercettare questo segmento di mercato, si colloca anche la scelta di inserire i produttori della filiera Farmers in Toscana su Vetrina Toscana, il portale voluto da Regione e Unioncamere Toscana per integrare l’offerta turistica ed enogastronomica del territorio regionale.