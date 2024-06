Famiglia Pira: “Grazie per la vicinanza durante il nostro lutto di Giovanni Maria"

Grosseto: "In questo momento di intenso dolore, siamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine per la perdita del nostro Giovanni Maria. Abbiamo ricevuto tantissimo affetto da molte persone, dalla Maremma, dalla Sardegna, da altre regioni italiane ed anche dall'estero. Non avremmo mai pensato che la scomparsa di un bambino di soli sei mesi potesse suscitare così tanto amore nei nostri confronti, ma anche verso i molti bambini che ogni giorno soffrono e che possono essere aiutati grazie alla Fondazione Bambino Gesù Onlus che sta ricevendo tantissime donazioni nel ricordo di Giovanni Maria. Vogliamo ringraziare i nostri familiari e parenti che ci sostengono quotidianamente, i tanti amici che ci sono vicini, le persone che, pur non conoscendoci, hanno speso un pensiero o un abbraccio nei nostri confronti e verso Giovanni Maria, le comunità maremmane e quelle sarde, con i rispettivi sindaci (il primo cittadino di Orbetello Andrea Casamenti e tutta la giunta, il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas, il sindaco di Orune Giovanna Porcu), che hanno voluto ricordare il nostro bambino, coloro che, spontaneamente, si sono riuniti in un momento di preghiera in sua memoria.



Un grazie ai sacerdoti, Padre Fabio, parroco di Laconi e Don Marcello, parroco di Capalbio che hanno celebrato il rito funebre. Ringraziamo anche tutti i giornalisti che, con tatto e sensibilità, hanno trattato la notizia della scomparsa del nostro bambino. Ultimi, ma non per importanza, i medici ed i sanitari che hanno seguito Giovanni Maria nel percorso finale della sua vita, che non lo hanno mai lasciato solo, i quali oltre che medici, infermieri e operatori socio-sanitari dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, sono stati prima di tutto persone alle quali va la nostra riconoscenza, con un grazie particolare alla dottoressa Maria Osti e al primario di rianimazione del Bambino Gesù il professor Sergio Picardo".

Il 18 luglio, alle ore 18, nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Borgo Carige sarà celebrata la Messa di Trigesimo per Giovanni Maria.

Grazie di cuore a tutti,

Pietro Pira

Antonella Argiolas

Bianca Maria Pira