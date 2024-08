Fabio Concato in concerto gratuito ad Arcidosso

Giovedì 22 agosto ore 21 piazza della Riconciliazione



Arcidosso: All’interno della rassegna estiva Arcidò, organizzata e promossa dal Comune di Arcidosso, giovedì 22 agosto alle ore 21.00 nella nuova piazza della Riconciliazione, sarà il momento della grande musica d’autore, con il concerto gratuito di Fabio Concato. L’artista porta ad Arcidosso un bagaglio di buona musica e testi che hanno in comune moltissime persone.

Il suo concerto attraverserà intere generazioni e guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del Musico Ambulante Tour Estate, i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Uno spettacolo da non perdere e un irrinunciabile appuntamento con la grande musica italiana d’autore. Arcidò è promossa e organizzata dal Comune di Arcidosso grazie alla Pro Loco di Arcidosso e ai Cantinieri, CCN Arcidosso in vetrina, Libreria Soffiasogni, l’associazione Chissà Dove e Marcia del Capercio con il sostegno di Enel green power, Coop unione amiatina e distretto biologico del Montecucco, principali partner dell’iniziativa insieme a tantissime altre aziende e attività del territorio.