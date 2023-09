F. Rossi: Gesto di Almirante e Berlinguer riecheggia nella storia di questa Nazione

Grosseto: “L’Atto del comune di Grosseto per la pacificazione nazionale, è un grandissimo gesto di civiltà. Finalmente ci saranno le tre strade a Grosseto: via Almirante, via Berlinguer e via Pacificazione nazionale, così come anche in tante realtà d’Italia, dove già esistono luoghi dedicati ai due leader storici della politica italiana”. È quanto afferma Fabrizio Rossi, Deputato, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e assessore alla Toponomastica del comune di Grosseto.



“Vergognose le reazioni scomposte e davvero assurde apparse sulla stampa da parte del Pd grossetano e regionale, che rimangono ormai gli unici reduci rimasti a soffiare sul fuoco dell’odio tra italiani. Accusare la prefettura di Grosseto, che ha agito con correttezza e trasparenza rimane un fatto molto grave e di mancanza di rispetto delle Istituzioni.

Già oltre quarant’anni fa, i due leader opposti erano arrivati alla stessa conclusione: la Pacificazione nazionale. A distanza di 40 anni la sinistra vorrebbe portare le lancette della storia all’indietro, falsificando la storia stessa, rievocando spettri che non esistono, non rispettando l’assise democratica del consiglio comunale che per ben tre volte si è espressa favorevolmente alla nostra proposta dell’intitolazione delle tre strade cittadine”, conclude il Deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.