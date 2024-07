Attualità Extraurbano Grosseto: modifiche alle linee 1/G, g10 da Grosseto e linea 50-G da Firenze 29 luglio 2024

Grosseto: Autolinee Toscane informa che, come deciso in sede tecnica con gli enti locali, dal 29 luglio 2024 saranno modificate alcune corse che interessano la linea 1/G, la linea g10 e la linea 50-G da Firenze.

Linea 1/G La corsa in partenza da Grosseto Fs per Castiglione della Pescaia alle ore 20.15 posticipa la partenza alle ore 20:30;

La corsa in partenza da Grosseto Fs per Castiglione della Pescaia alle ore 20.45 anticipa la partenza alle ore 20:30 Linea g10 La corsa in partenza da Marina di Grosseto verso Grosseto Fs delle ore 00.00 viene posticipata alle ore 00.30. A Firenze, da lunedì 29 luglio 2024, la corsa feriale (linea 50-G) in partenza alle ore 18.05 da Firenze per Grosseto anticiperà la partenza alle ore 17.05. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane. Seguici



