Ex Colonia Marina Giannella, arriva aggiudicazione provvisoria. Nei prossimi giorni la definitiva

Orbetello: Nei giorni scorsi è arrivata l'aggiudicazione provvisoria dell'ex Colonia Marina di Giannella alla società Sea Company Srl, che ottiene l'affidamento grazie a un'offerta di canone annuo pari a 240mila e 500 euro più iva.



L'amministrazione comunale di Orbetello rende noto che l'assegnazione arriva in seguito a una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione del compendio immobiliare formato dall'immobile comunale denominato "Ex Colonia Marina Di Giannella". Al momento l'aggiudicazione è ancora provvisoria ma, in seguito a un'ulteriore procedura prevista dalla legge, si passerà ad aggiudicazione definitiva nei prossimi giorni, a verifiche ultimate.

La base d'asta per ottenere l'aggiudicazione del compendio immobiliare era fissata a 143mila euro annue, che prevede, nel dettaglio, l'affidamento in locazione del compendio immobiliare formato dall'immobile comunale denominato "ex Colonia Marina di Giannella", sublocazione di altre aree limitrofe e affidamento in concessione demaniale marittima dei beni ed aree ad essi funzionali.

Ad aggiudicarsi l'asta è stata la società Sea Company Srl, con sede in Roma, che ottiene l'affidamento grazie a un'offerta di canone annuo pari 240mila e 500 euro più iva, risultando per cui il miglior offerente.

Un gettito importante per le casse del Comune di Orbetello, derivante da un affidamento di lungo periodo, 6 anni rinnovabili per ulteriori 6, e che offre all'operatore che si è aggiudicato la gara la possibilità di programmare investimenti anche significativi.