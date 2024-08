Evento: Dardust con il suo “Piano Solo” a “Parco aperto plus”

Lo spettacolo della musica al Parco della Maremma con uno dei compositori italiani più influenti tra le nuove generazioni. L’appuntamento è per martedì 13 agosto alle ore 18.30.



Alberese: Con il suo “Piano Solo”, Dardust sarà il prossimo protagonista di “Parco aperto plus”, la rassegna di eventi promossa e organizzata dal Parco naturale regionale della Maremma con la collaborazione di Ad Arte Spettacoli.

Martedì 13 agosto alle ore 18.30, il suggestivo oliveto di Collelungo nel Parco della Maremma (Alberese, Grosseto) ospiterà un concerto più unico che raro: Dardust, pianista e compositore italiano tra i più̀ influenti, con il suo “Piano Solo” mostrerà̀ al pubblico la versione più̀ intima e toccante del suo repertorio, in un live in grado di tracciare nuove orbite della musica neoclassica.

L’artista, che a ottobre sarà impegnato nel suo tour europeo dal titolo “Urban Impressionism”, fa tappa ad Alberese dopo che lo scorso 27 giugno ha celebrato il decennale della sua brillante carriera con lo spettacolo “10 years. 1 night” al Teatro dal Verme di Milano.

Dardust. All’anagrafe Dario Faini, è un pianista, produttore e compositore tra i più importanti e premiati al mondo. Artefice di uno stile personalissimo e innovativo, Dardust con la sua musica crea atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. Le sue canzoni hanno accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, solo per citarne alcuni. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e più di 500 milioni di stream. Tra gli altri, ha scritto brani per: Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Annalisa, Levante, Fabri Fibra, Noemi, Mahmood, Elodie, Madame, Tommaso Paradiso, La Rappresentate di Lista, Sangiovanni, Elisa e Angelina Mango.

Informazioni utili. Il concerto di Dardust inizierà alle ore 18.30 di martedì 13 agosto all’oliveto di Collelungo. Dal Centro visite di Alberese, via del Bersagliere 7/9, partirà, alle ore 17, un autobus riservato che lascerà gli spettatori nei pressi dell’Oliveto. Da lì i partecipanti dovranno fare una passeggiata, di circa 2 chilometri, su strada asfaltata, accompagnati da una guida del Parco. Potranno assistere allo spettacolo seduti su cuscini disposti sul prato e, alla fine del concerto, la guida condurrà nuovamente gli spettatori a prendere l’autobus per il rientro.

In occasione del concerto, la ciclabile per la strada degli Ulivi verrà chiusa alle ore 16; chi si trova a Collelungo potrà rientrare dalla strada della Pinastrellaia, percorrendo poi la pista ciclabile di Marina di Alberese.

Biglietti. Il costo del biglietto per “Piano Solo” di Dardust a “Parco aperto plus” è di 30 euro (più diritti di prevendita) ed è acquistabile su www.ticketone.it.

Prossimi appuntamenti. La rassegna “Parco aperto plus” prosegue sabato 24 agosto con il concerto dell'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e giovedì 29 agosto con Tosca in “La bella estate”. Tutto il programma e le informazioni su https://parco-maremma.it/. Gli spettacoli di “Parco aperto plus” sono a basso impatto ambientale e sono certificati “Ecoevents” da Legambiente.