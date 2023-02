Sport Europei, Serse Cabella convocato dalla nazionale Under 23 9 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Il Ct della nazionale under 23 di hockey pista, Alessandro Bertolucci, ha convocato Serse Cabella, talentuoso attaccante dell’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto, classe 2001, per un stage in vista del campionato Europeo in programma a Paredes, in Portogallo, dal 3 all’8 aprile prossimo.

Cabella dovrà recarsi dal 26 al 28 febbraio a un raduno di preparazione e selezione che si svolgerà a Recoaro Terme. Cabella, con la sua velocità, è in grado di spezzare qualsiasi incontro. Quest'anno non è ancora riuscito a segnare reti nel campionato di serie A1, mentre ha firmato una tripletta in Champions League nella gara d’esordio contro i King’s Lynn.



I convocati al raduno. Portieri: Tommaso Bernardelli (Hockey Sandrigo), Filippo Fongaro (Hrc Monza), Nicolò Salines (Correggio Hockey); esterni: Morgan Antonioni (Wasken Lodi), Marco Ardit (Hrc Monza), Francesco Banini (Follonica Hockey), Oscar Bonarelli (Follonica Hockey), Andrea Borgo (Hc Forte dei Marmi), Serse Cabella (Cp Grosseto), Matteo Galimberti (Hrc Monza), Gabriele Gavioli (Hrc Monza), Pietro Lazzarotto (Hockey Sandrigo), Luca Lombardi (Hc Forte dei Marmi), Elia Petrocchi (Hockey Vercelli).

