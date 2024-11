Eurockey, i giovani Under 15 chiudono fra i primi 10

Castiglione della Pescaia: La formazione under15 accompagnata da Federico Paghi, torna da Eurockey con un grande bagaglio d’esperienza, centrando un ottimo piazzamento fra le prime dieci a livello continentale. Il torneo, considerato fra i più importanti a livello giovanile, ha visto la disputa di 58 partite, con sei gruppi preliminari da tutta Europa. In finale il Barcellona ha battuto l’Oliveirense 3-1. Il Castiglione si è distinto, visto che ha incontrato le due finaliste nel proprio girone di qualificazione, perdendo contro l’Oliverense per 4-3, il Barcellona per 9-2, e mettendo sotto per 11-3 i francesi del Dinan Quevert. Nella seconda fase vittoria contro il Roller Bassano per 3-1, che solo lo scorso maggio aveva superato in biancocelesti nella semifinale del campionato di categoria al Casa Mora. Poi sconfitta contro il Voltregà per 6-3. Fra i bomber si è piazzato sul podio Diego Bracali con 8 gol. Alla trasferta gli accompagnatori ufficiali sono stati Carlo Foscolo Agresti, Federico Turbanti e Simone Rosadini.

In serie B nella terza giornata di Coppa Italia, tutto facile per la Blue Factor: al Casa Mora il Castiglione batte per 15-1 l’Spv Viareggio. Partita subito in discesa per il quintetto di Michele Nerozzi, in qualità di allenatore e infortunato: già alla fine del primo tempo il risultato era sul 5-0. Tra i marcatori cinquina per Santoni, tripletta per Faelli, doppiette per Bracali e Mantovani, e gol di Matteucci, Donnini e Montauti.





I tabellini delle partite.

Ud Oliveirense-Blue Factor Castiglione 4-3

UD OLIVEIRENSE: Gonzalo Noguiera, (Tiago Santos); David Miranda, Manuel Ribeiro, Afonso Oliveira, Francisco Hilario, Gustavo Guerra, Simao Carvalho, Renato Costa, Raul Alves. All. Raul Alves.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Lorenzo Turbanti, Filippo Agresti, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

RETI: pt (2-3) 16’26 Oliveira (O), 17’46 Hilario (O), 18’10 e 19’03 Bracali (C), 19’50 Cornacchini (C); st 5’39 Miranda (O), 8’07 Oliveira (O)

Barcellona-Blue Factor Castiglione 9-2

BARCELLONA: Didac Pacheco Arabia, Arnau Alvarez Basset; Biel Moya Salmeron, Bruno Jurado Marquez, Oriol Castro Castillejo, Aleix Gutierrez Astor, Marc Feixas Montserrat, Borja Marin Mas, Guim Collado Garcia, Guillem Xandri Lafuente. All. Daniel Moreno Galceran.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Lorenzo Turbanti, Filippo Agresti, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

RETI: pt (3-1) 8’14 Gutierrez (B), 18’24 Cornacchini (C), 15’35 e 15’ 52 Jurado (B); st 5’14 Lafuente (B), 12’12 Marin (B), 12’46 Bracali (C), 14’37 Salmeron (B), 15’28 Lafuente (B), 16’37 Castillejo (B), 19’20 Marquez (B).

Blue Factor Castiglione-Dinan Quevert 11-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Lorenzo Turbanti, Filippo Agresti, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

DINAN QUEVERT: Valentin Rouller, Titouan Bonte; Santiago Burgoa, Kaelig Hamon, Briag Hamon, Bastian Andouard, Mathieu Dereau, Nicolas Pornot, Bastien Boaglio. All. Frederic Hamon.

RETI: pt (6-1) 7’20 Agresti (C), 10’15 Bracali (C), 12’00 Giabbani (B), 12’28 Cornacchini (C), 15’21 K.Hamon (Q), 17’51 Giabbani (C), 19’03 Cornacchini (C); st 5’14 Bracali (C), 8’32 Agresti (C), 9’23 Cornacchini (C), 11’19 Giabbani (C), 18’45 Pornot (Q), 19’44 Cornacchini (C), 19’48 Andouard (Q).





Seconda fase

Blue Factor Castiglione-Roller Bassano 3-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Lorenzo Turbanti, Filippo Agresti, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

ROLLER BASSANO: Riccardo Bianchi, Nicolò Favero; Achille Baggio, Mathias Grigoletto, Jason Satto, Cesare Ragoni, Matteo Di Marco, Andrea Gerolimetto, Gabriele Fiorese. All. Andrea Marangoni.

RETI: pt (2-1) 7’10 Ragoni (B), 15’47 e 16’47 Bracali (C); st 19’40’ Agresti (C).

Cp Voltregà-Blue Factor Castiglione 6-3

CP VOLTREGA’: Oleguer Papell Serra, Lluc Urroz Casals; Jan Moya Garriga, Pau Egea Berrocal, Marc Socias Garcia, Nicolas Saavedra Zurita, Juli Ferrer Gonzalez, Jordi Sebastian Pous, Roger Gnescà Paxau, Aleix Rodriguez Garcia. All. Biel Jutglar La Rosa.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka; Lorenzo Turbanti, Filippo Agresti, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

RETI: pt (2-1) 7’10 Ragoni (B), 15’47 e 16’47 Bracali (C); st 19’40’ Agresti (C).

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 15-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shareef; Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Luca Mantovani, Filippo Montauti. All. Michele Nerozzi.

SPV VIAREGGIO: Jacopo Enrico Mascherpa, Gabriele Toti; Mattia Marlia, Lorenzo Faetti, Paolo Gerbi, Lorenzo Toti, Matteo Corsi, Mattia Menegatti, Diego Gonzo, Alberto Belluomini. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: pt (5-0) 3’06 Santoni (C), 4’35 Faelli (C), 7’58 Santoni (C), 15’33 Matteucci (C), 21’52 Faelli (C); st 1’07 Mantovani (C), 2’10 Santoni (C), 3’00 Menegatti (V), 3’16 Santoni (C), 3’41 Mantovani (C), 7’11 Donnini (C), 10’00 Faelli (C), 16’03 pp Bracali (C), 23’18 Montauti (C), 24’34 Bracali (C), 24’48 Santoni (C).