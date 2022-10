Estate Clean, premiati gli stabilimenti balneari più virtuosi. Vedi il video

La neo senatrice e assessore all’ambiente Simona Petrucci ha premiato gli stabilimenti balneari più virtuosi con un grande e simbolico assegno da euro 5.000 e un attestato di riconoscimento.



Grosseto: Si è tenuta questa mattina alle ore 12.30 presso il Comune di Grosseto, la premiazione promossa dall’assessorato all’Ambiente relativa la progetto “Estate Clean 2022”, dove ha visto coinvolti gli stabilimenti balneari di Principina e Marina di Grosseto. Il premio totale, pari a euro 5.000, è stato messo a disposizione da parte dell’ufficio Ambiente e doveva essere suddiviso tra i 5 stabilimenti balneari più virtuosi di questa stagione turistica estiva. Alla fine sono stati 7 gli stabilimenti premiati: Moby Dick, Moderno, La Bussola, Sirena, Nettuno, Tropical, Gabry, in quanto ci sono stati diversi ex-equo.





Di comune accordo tutti gli stabilimenti hanno deciso che la cifra in oggetto sia utilizzata non per ogni stabilimento, ma messa a disposizione di tutta la rete d’impresa in condivisone con tutti gli altri stabilimenti del litorale grossetano per l’acquisto di presidi medici, come ad esempio defibrillatori e quant’altro.





“E’ stato una iniziativa importante, - dice l’assessore all’ambiente e neo senatrice, Simona Petrucci – che ha visto coinvolti la quasi totalità degli stabilimenti balneari delle nostre due frazioni. Un insieme di eventi e iniziative che durante l’estate hanno visto protagonisti gli stabilimenti balneari. Questa iniziativa in particolare ha voluto premiare quegli stabilimenti che hanno messo in atto azioni virtuose per la protezione dell’ambiente come ad esempio la raccolta differenziata, la presenza di particolari cestini, la presenza di erogatori di acqua per abbassare così l’utilizzo delle bottigliette di plastica, ed infine la promozione di eventi relativi all’educazione ambientale all’interno degli stabilimenti balneari”.