Estate castiglionese: spettacoli, cinema, salotti letterari e serate in musica

Castiglione della Pescaia: Spettacoli, cinema, salotti letterari e serate in musica sono gli ingredienti di questa estate castiglionese.



Per la seconda metà del mese di agosto, l'Amministrazione comunale ha messo a punto un ricco calendario di eventi da offrire ai turisti che hanno scelto la località balneare come meta delle proprie vacanze.

«Castiglione Summer Time 2023 - afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - è un cartellone variegato che cerca di venire incontro ai gusti di tutti i nostri ospiti e concittadini spalmando eventi diversi su tutto il territorio proprio per dare la possibilità di far conoscere i meravigliosi luoghi del nostro comune».

Continuano le serate e gli incontri legati al centenario della nascita di Italo Calvino. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 11 agosto alla Biblioteca “Italo Calvino” con una nuova lettura recitata a cura degli attori del Teatro Studio di Grosseto.

Fa tappa a Castiglione della Pescaia il Grey Cat Jazz Festival, la rassegna musicale diretta da Stefano Cocco Cantini, con due imperdibili appuntamenti: sabato 12 agosto, in Piazza Georg Solti, un viaggio nelle parole e tra le idee di Italo Calvino con “Senza pietre non c’è arco”, una produzione originale di e con Stefano Cocco Cantini, Ares Tavolazzi, Daniela Morozzi e Tomaso Montanari; mercoledì 17 agosto, a Vetulonia, salirà sul palco di Piazza Vatluna il Glenn Ferris Italian Quintet, gruppo guidato dal trombonista Glenn Ferris con Mirco Mariottini, Giulio Stracciati, Franco Fabbrini.

«È una grande soddisfazione – commenta l'assessore al turismo Susanna Lorenzini - essere inseriti in una rassegna fra le più importanti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Due eventi musicali di altissimo livello nei luoghi più suggestivi del nostro comune, che ospitano in questa variopinta estate tanti altri festival ed eventi in grado di coinvolgere e soddisfare un pubblico vario e sempre più esigente».

Il Ferragosto castiglionese è caratterizzato dalla festa del mare che si concretizza nel Palio dell'Assunta che si disputerà domenica 20 agosto. Il 14 agosto ad anticipare le celebrazioni ci sarà la processione in onore dell'Assunta, con i labari dei rioni e la statua di Maria trasportata in mare su una piccola imbarcazione.

Il 18 agosto torna a Castiglione della Pescaia l'appuntamento estivo con la musica pop. A salire sul palco di Piazza Orto del Lilli saranno “The Uncertain?” con lo spettacolo ICONS, due ore di spettacolo rigorosamente dal vivo con dieci musicisti e cinque ballerini per un viaggio nel meglio del POP dagli anni Novanta ad oggi.

È tutto pronto anche per la “Notte delle Candele”, il 19 agosto, evento a cura del CCN-Centro Commerciale Naturale, quando le vie del centro storico saranno illuminate solo da candele e stelle.

Tutti i martedì, fino al 29 agosto, al Museo Casa Rossa Ximenes prosegue la rassegna di musica e letteratura Note al Chiaro di Luna; dal 24 al 29 agosto torna la Festa del Cinema di Mare, la rassegna cinematografica curata e diretta dal regista Giovanni Veronesi; attesissimo poi l'appuntamento di mercoledì 30 agosto con il Calasole Live, il concertone gratuito alla spiaggetta della darsena che quest’anno avrà protagonista il cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela.

Ancora visitabile al MuVet di Vetulonia la mostra evento “Corpo a corpo” una straordinaria esposizione di capolavori di statuaria antica in prestito dal MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Tanti gli appuntamenti anche nelle frazioni, teatro e musica al Torrione di Buriano, balli in piazza a Tirli, concerti e spettacolo pirotecnico “Fuochi a Mare” a Punta Ala e nel capoluogo.

Tutti gli eventi in programma nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia si trovano sul sito VisitCastiglionedellapescaia.it visitcastiglionedellapescaia.it