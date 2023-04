Sport Esordio vincente per gli Under del Cp Grosseto al torneo di Calafell in Spagna 6 aprile 2023

Redazione Grosseto: Una formazione del Circolo Pattinatori Grosseto sta partecipando a un torneo giovanile in Spagna, a Calafell, a quindici minuti da Barcellona, con un mista under 11 e under 13, guidata da Fabio Bellan. I piccoli biancorossi hanno esordito mercoledì vincendo per 4-1 contro il Dornbirn (Austria). Giovedì saranno invece attesi a un doppio impegno, alle 10:15 contro il Lleidanet Alpicat (Spa) e alle 15:30 contro la catalana Calafell. Nell’altro girone sono state inserite invece Vila-Seca (Spagna), Gujan Mestras (Francia), Wolfurt (Austria) e Rotellistica Camaiore. Venerdì alle 9 si affronteranno le quarte classificate del girone eliminatorio per il 7°-8° posto; alle 10.15 finale 5°-6° posto tra le terze; alle 12:45 finale 3°-4° posto tra le seconde e alle 15:30 finalissima per l’assegnazione del 2° trofeo internazionale MNSport Rink Hockey.Per i giovanissimi del Cp Grosseto è sicuramente un’esperienza formativa contro alcune belle realtà dell’hockey internazionale. Basti pensare che il Calafell è il vincitore dell’ultima Wse Cup. La rosa del Cp Grosseto è composta dal portiere Andrea Conti; dagli esterni Alessio Tonini, Alexander e Edward Convertiti Mann, Viola Ugas, Alice e Gabriele Sorbo, Niccolò Amerighi.

