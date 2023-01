Escursioni, trekking e cammini in Toscana. La Diaccia Botrona

Castiglione della Pescaia: Le Guide Ambientali de I Camminatori Liberi hanno organizzato per il 15 gennaio una passeggiata escursionistica alla Riserva Diaccia Botrona.



"La Maremma - dicono gli organizzatori - è stata a lungo sinonimo di terra inospitale e malsana; di diversa opinione furono invece i Romani che qui trovarono un luogo ameno: un lago ricco di pesci, utile per il sale e talmente vasto da poter essere sfruttato come via di comunicazione.

Il nostro viaggio ripercorrerà proprio quello che rimane dell’antico lago Prile e, come sospesi sulle sue acque, cammineremo in mezzo a questo vasto specchio d’acqua abitato da una variegata popolazione di uccelli acquatici: dai rosati fenicotteri agli eleganti aironi, dai più conosciuti germani reali al maestoso falco pescatore; un paesaggio prezioso, tutelato dal 1971 nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona.

Quindi voglia di esplorare e binocolo a portata di mano, pronti per assaporare questo luogo, unica memoria della palude che fu la Maremma".

Ritrovo domenica 15 gennaio alle ore 9.30.

Escursione a difficoltà medio/facile adatta a grandi e piccini.

Per partecipare basta mandare una mail a icamminatoriliberi@gmail.com oppure contattare direttamente le guide (Martina, Michela e Viviana al 388 1839702).