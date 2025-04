Attualità Erp: pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione 3 aprile 2025

3 aprile 2025 196

196 Stampa

Redazione

Grosseto: Pubblicata la graduatoria definitiva e relativo elenco esclusi riferiti al bando di concorso del 10/05/2024 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Si precisa che i concorrenti sono stati collocati nella graduatoria con il “numero di ricevuta della domanda” agli stessi pervenuto automaticamente all'atto di produzione della stessa. È possibile consultare la modulistica al link: Graduatoria Definitiva Bando per l'assegnazione di alloggi di ERP del 10/05/2024 - Comune di Grosseto. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Erp: pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione Erp: pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione 2025-04-03T16:15:00+02:00 92 it Erp: pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione PT1M /media/images/palazzo-comune-grosseto-2.jpg /media/images/thumbs/x600-palazzo-comune-grosseto-2.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 03 Apr 2025 16:15:00 GMT