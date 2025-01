“Eroi di Maremma” al Polo le Clarisse

Grosseto: Mercoledì 15 gennaio al Polo culturale Le Clarisse alle 18.00 è in programma la presentazione del dipinto di Paride Pascucci, “Eroi di Maremma” del 1895. Per l’occasione saranno presenti il direttore del museo Mauro Papa, che illustrerà l’opera al pubblico, e Carlo Vellutini della Fondazione CR Firenze che ha concesso in comodato l’opera per la Biblioteca d’arte Pascucci che si trova sempre all’interno de Le Clarisse. L’ingresso all’evento è gratuito. Per info o prenotazioni 0564 488066 (in orario di apertura del museo) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

«Questo sorprendente dipinto verista di Pascucci – spiega il direttore Papa – fu esposto in Clarisse tre anni fa nella mostra sui paesaggi toscani e riscosse un grande apprezzamento da parte del pubblico. Siamo molto contenti di arricchire con questa opera il nostro patrimonio d'arte e di inserire un nuovo quadro del pittore mancianese nella biblioteca d'arte a lui dedicata».

Ed a permettere l’esposizione dell’opera è stata Fondazione Cr Firenze.

«La Fondazione Cr Firenze – dichiara il consigliere della Fondazione, Carlo Vellutini – continua a sostenere la cultura grossetana: la concessione del dipinto di Pascucci rafforza ancora di più il rapporto con Fondazione Grosseto Cultura e in particolare con il Polo Le Clarisse, con cui collaboriamo costantemente. Mettere a disposizione un’opera così significativa per la Maremma è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione della Fondazione nei confronti della provincia di Grosseto».

Paride Pascucci è nato a Manciano nel 1866 e dal 1882 ha frequentato l’Accademia di Belle arti di Siena, fra gli ultimi allievi di Luigi Mussini, del quale non ha condiviso l’orientamento purista per aderire, invece, al crudo verismo nel dipinto d’esordio “Eroi di Maremma”. La tela dipinta a olio, risalente al 1895, rappresenta un momento di grande intensità e drammaticità della vita contadina nella Maremma di quei tempi: un uomo giace sul suo letto, spezzato dalla malaria, solo la moglie incinta lo piange, cosciente che il figlio vedrà la luce nell’assoluta povertà. I colori terrosi regalano un assaggio dell’atmosfera maremmana, caratterizzata da paesaggi suggestivi e una tradizione di duro e dignitoso lavoro. L'opera, quindi, non è solo un ritratto di un momento storico, ma anche un omaggio alla cultura e all'identità di quella terra che celebra gli eroi quotidiani della vita contadina. Con "Eroi di Maremma", Pascucci ci invita a riconoscere e valorizzare le storie di coloro che, con il loro lavoro e la loro determinazione, hanno contribuito a costruire la società del tempo.

