Salute Entrano nel vivo i lavori all’ospedale di Massa Marittima. Oltre 7 milioni per miglioramento sismico 15 luglio 2024

Gli interventi riguarderanno anche gli ambienti interni, ma non ci saranno variazioni per gli utenti

Massa Marittima: Si sta aprendo una nuova fase dei lavori al complesso ospedaliero Sant’Andrea di Massa Marittima. A partire da questa settimana le attività di cantiere riguarderanno anche gli ambienti interni degli edifici, ma non ci saranno variazioni dei servizi rivolti ai pazienti e alla cittadinanza. Lo spostamento di alcuni uffici interesserà solo l’organizzazione interna del personale Asl. L’importo complessivo del progetto supera i 7 milioni di euro ed è stato finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano nazionale complementare (Pnc), missione numero 6 del Pnrr. Gli interventi sono iniziati esternamente da alcuni mesi, lo scopo è quello di migliorare la resistenza sismica degli edifici che compongono il complesso ospedaliero. I lavori comprendono anche la realizzazione di un montalettighe esterno. «L’Azienda Usl Toscana sud est - dichiara il direttore generale Antonio D’Urso - porta avanti il piano di riqualificazione del proprio patrimonio edilizio. Quello di Massa Marittima è un intervento di rilievo, in considerazione dell’importo stanziato dalla Regione e degli obiettivi che abbiamo il compito di perseguire. Da una parte quello di una migliore resistenza agli eventi critici e dall’altra di un miglior funzionamento del presidio, grazie a nuovi accorgimenti». «Il Comune seguirà con attenzione tutte le fasi dell'intervento, con l’impegno, insieme alla Asl, di mantenere costantemente informati i cittadini sull’andamento dei lavori - dichiara Grazia Gucci, assessora comunale alla Sanità - La trasparenza e la comunicazione continua con la comunità sono per noi prioritarie, per garantire che tutti siano consapevoli degli sviluppi e delle tempistiche di questo importante progetto». «I lavori che interesseranno l'ospedale Sant'Andrea nei prossimi mesi - ha aggiunto la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi - sono uno step indispensabile per garantire la sicurezza dell'edificio. Cercheremo, di concerto con la direzione aziendale, di dare la più ampia e trasparente comunicazione di quanto sarà realizzato al fine di tenere sempre informati il personale dipendente del nosocomio, i pazienti e i cittadini sull'andamento degli interventi. Ci auguriamo che gli eventuali disagi possano essere ridotti al minimo». Seguici



