Ens Sp Grosseto: al via il corso di sensibilizzazione Lis

Grosseto: Venerdì 10 marzo alle 16, presso la sede della sezione provinciale ENS di Grosseto, in Via Belgio 12/F, si terrà un incontro informativo sul corso di sensibilizzazione in LIS (lingua dei segni italiana) che comincerà nelle prossime settimane. Il corso è un’occasione per tutte quelle persone che si vogliono avvicinare alla cultura sorda ed iniziare a scoprire le basi della grammatica della LIS, finalmente riconosciuta, dopo una lotta pluridecennale portata avanti dalla comunità sorda, come lingua ufficiale attraverso il Decreto Sostegni bis, il cui articolo 34-ter (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva) “riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)”. Il 19 maggio 2021 la Repubblica Italiana ha deciso di riconoscere, promuovere e tutelare la Lingua dei Segni Italiana, colmando il grave ritardo che l’aveva portata ad essere uno degli ultimi Paesi in Europa a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale.



Il corso, tenuto da un insegnante madrelingua accreditato al Registro Nazionale dei Docenti LIS dell’ENS, si terrà nei locali dell’associazione a partire dalla fine del mese di marzo. Per partecipare all’incontro di venerdì e per ulteriori informazioni, mandare una mail a: grosseto@ens.it