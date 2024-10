Enpa e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco insieme per la tutela degli animali e dell'ambiente

Roma: Nella giornata di ieri è stato siglato al Ministero dell’Interno un importante protocollo d’intesa tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) . Obiettivo comune, il rafforzamento della collaborazione nella protezione degli animali e nella difesa del patrimonio ambientale e forestale italiano. L’accordo, che durerà tre anni, stabilisce una cooperazione attiva tra le due istituzioni per lo sviluppo di iniziative congiunte e la segnalazione di situazioni di emergenza per migliorare l'efficacia degli interventi di soccorso degli animali e promuovere una maggiore consapevolezza pubblica sulle tematiche ambientali.



Dal canto suo, Enpa contribuirà al monitoraggio - ed alla conseguente segnalazione ai VVF ed alle altre autorità competenti - di crimini ambientali come gli incendi dolosi.

“Ogni anno – afferma il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ing. Dall’Oppio - realizziamo 115.000 interventi di soccorso a persone e circa 25000 (uno ogni venti minuti circa) finalizzati al recupero animali: è evidente dai dati che siamo fortemente impegnati nella salvaguardia degli animali. Grazie al protocollo con Enpa potremo implementare la nostra efficacia in questo ambito”.

“I protocolli non sono mai scritti sulla pietra - continua il Capo Dipartimento Prefetto Franceschelli - ma sono comunque qualcosa che va che va adeguato, anche alla luce di questi interventi di soccorso a animale che rappresentano una consistente fetta del lavoro. Questa è una peculiarità che i Vigili del fuoco hanno sempre avuto e che a maggior ragione dobbiamo diffondere anche al di fuori del Corpo Nazionale non solo con iniziative congiunte sul territorio ma anche in altre occasioni nei quali il Corpo viene chiamato a intervenire e per le quali riscuote così tanto successo nell'opinione pubblica”.

“Sono davvero soddisfatto per questo protocollo – spiega il Sottosegretario Prisco - La forza del Corpo Nazionale è il saper fare squadra, non solo all’interno ma anche con tutti gli attori istituzionali o del volontariato che possono essere coinvolti nella sicurezza e salvaguardia di persone, animali e beni. Sommando le “expertise” del Corpo Nazionale in materia di tutela della fauna alla conoscenza delle tipologie dei singoli animali di chi questi li conosce meglio, sarà possibile fornire un servizio a più efficace e veloce. Ne deriverà uno scambio di conoscenze ed esperienze che permetterà una crescita reciproca: il protocollo con ENPA, in estrema sintesi, potrà aiutare i Vigili del fuoco a salvare sempre più animali e a farlo nella maggiore sicurezza degli operatori.

“Con questo accordo - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - facciamo un passo avanti nel nostro impegno per la tutela degli animali e dell’ambiente. Ogni incendio distrugge vite animali e compromette irreversibilmente l’ambiente naturale. Questo accordo rafforza la protezione del nostro patrimonio naturale e animale, alla quale parteciperemo anche attraverso il contributo fattivo sui territori al monitoraggio dei crimini ambientali. Siamo orgogliosi di essere parte di questa rete.”