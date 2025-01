Enpa: Amici Cucciolotti, la nuova collezione 2025, quest’anno sostiene i rifugi

Amici Cucciolotti, la nuova collezione 2025, quest’anno sostiene i rifugi con 12 nuovi autoveicoli di soccorso per aiutare i Volontari Enpa a salvare moltissimi animali!

Roma: Al via la nuova collezione “Amici Cucciolotti” 2025: nel nuovo album, ricco di novità e rubriche curiose, divertenti e appassionanti, si possono scoprire i superpoteri degli animali, che li rendono adatti a sopravvivere nel loro ambiente naturale e i Cucciolotti Explorer potranno sviluppare i propri superpoteri dell’empatia e della solidarietà portando a termine la loro prima Missione Possibile: migliorare il mondo. Dal 2007, infatti, grazie ai bambini da 0 a 100 anni in su abbiamo realizzato grandissime iniziative in difesa degli animali e dell’ambiente! Quest’anno, gli Amici Cucciolotti sostengono il lavoro quotidiano dei volontari delle sezioni, dei rifugi e dei Cras della Protezione Animali, con 12 nuovi autoveicoli di soccorso, che si aggiungono ai 36 già operativi dal 2015.

Con la più grande Squadra Salvanimali d’Italia, i volontari Enpa hanno percorso, durante gli anni, 4 milioni di chilometri, attraversando l’intero territorio nazionale per salvare animali abbandonati, maltrattati o feriti. Hanno offerto il loro prezioso aiuto anche nelle più gravi emergenze e catastrofi naturali – terremoti, alluvioni e incendi – collaborando con la Protezione Civile con competenza e dedizione per mettere in salvo gli animali in pericolo.

“L’arrivo di questi nuovi autoveicoli rappresenta un sostegno preziosissimo, che si tradurrà in soccorsi più rapidi ed efficaci per migliaia di animali. Grazie all’impegno di Pizzardi Editore e alla passione dei bambini che ogni anno completano l’album Amici Cucciolotti, possiamo affrontare le emergenze con mezzi adeguati e continuare a essere presenti ovunque ci sia bisogno di aiuto. Questo progetto, che unisce tre generazioni – genitori, nonni e bambini – svolge un ruolo educativo fondamentale: attraverso un semplice gesto come collezionare figurine, i più piccoli imparano il valore della solidarietà, del rispetto della natura e della difesa dei più fragili. Ogni figurina, quindi, non è solo un gioco, ma un tassello fondamentale per costruire un futuro migliore, dove il rispetto e l’amore per gli animali siano al centro della nostra società”, ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale di Enpa.

L’editore Dario Pizzardi spiega con queste parole la visione che sta dietro al progetto editoriale “Amici Cucciolotti”, che non è una semplice collezione di figurine ma sempre più un progetto di solidarietà sociale:

“Figurina dopo figurina, completando il loro album milioni di bambini non stanno semplicemente giocando: stanno diventando adulti responsabili che si prendono cura del pianeta e dei più fragili. Continuiamo a collezionare, quindi, non solo figurine, ma valori che rendono il mondo più cucciologico. Perché collezionare un futuro migliore è un gioco che vale la pena giocare.”