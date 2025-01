Energia, allarme bollette. Confartigianato Imprese Grosseto chiede interventi urgenti

Il segretario Mauro Ciani “La notizia di possibili rincari del costo dell’energia mette in allarme famiglie e imprese”

Grosseto: Commenta così Mauro Ciani il segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto l’annunciato aumento dei costi dell’energia nelle prossime bollette. “Nei prossimi mesi pagheremo l’energia molto di più rispetto a oggi e questo potrebbe essere drammatico per il nostro intero sistema produttivo e per le famiglie”.

“Sono molte le cause degli aumenti e quello che noi chiediamo è un intervento immediato da parte del governo e di chi ne ha competenza per mettere un freno immediato a quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo per le nostre imprese”, aggiunge Ciani.

“Le micro e piccole imprese, che rappresentano la principale economia del nostro territorio, hanno costi maggiori, in proporzione, rispetto alle grandi industrie e questi ennesimi aumenti rappresentano una vera e propria emergenza per queste realtà.”

“Quello che noi possiamo fare nel nostro territorio è implementare e migliorare ancora di più i servizi che forniamo con il nostro Sportello Energia, che attraverso il consorzio CEnPI, formato da 15.000 aziende e 5.000 famiglie, blocca per un anno il costo dell’acquisto del gas e dell’energia e garantisce per questo periodo il mantenimento delle tariffe contrattualizzate e nello stesso tempo offrire il nostro supporto per un uso sempre più efficiente della risorsa energetica” conclude Ciani.