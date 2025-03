Emergenza moscerini: il Comune di Orbetello investe una somma senza precedenti

Stanziati 300.000 euro stanziati e istituito un tavolo di confronto permanente

Orbetello: Dopo il sopralluogo di questa mattina alla presenza dei funzionari Arpat e Asl, si è svolto un incontro tra il Comune di Orbetello, rappresentato dal sindaco Andrea Casamenti e dall’assessora al turismo Maddalena Ottali, con le associazioni di categoria CNA, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato. Obiettivo dell'incontro è stato comprendere le novità e le azioni che verranno messe in campo dall'ente per affrontare l’emergenza derivante dalla proliferazione dei moscerini su tutto quanto il territorio comunale.

Durante il confronto è stata annunciata un’importante misura: il Comune di Orbetello stanzierà l’ingente cifra di 300.000 euro per finanziare interventi mirati nell’ottica di fronteggiare in modo significativo il fenomeno. Inoltre, è stata decisa l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni di categoria, che resterà attivo fino alla risoluzione del problema. L’intento è quello di garantire una tempestiva comunicazione alle imprese sugli interventi adottati e sulle strategie di contrasto che verranno messe in atto.

«Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro odierno – ha dichiarato il sindaco Andrea Casamenti – e riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costante con le associazioni di categoria e gli enti competenti per risolvere in modo efficace questa criticità. Abbiamo individuato una serie di interventi specifici che verranno messi in atto per risolvere il problema. Proprio per questo abbiamo deciso di stanziare una somma senza precedenti: ben 300.000 euro, un importo senza precedenti che garantirà azioni concrete e tempestive, con l’obiettivo di tutelare la cittadinanza e le attività economiche del territorio. Il piano di intervento verrà presentato in una apposita conferenza stampa che convocheremo a brevissimo».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora al turismo Maddalena Ottali: «L’incontro è stato particolarmente proficuo e propositivo. Come assessora al turismo ho richiesto che, oltre agli interventi di contrasto ai moscerini, vengano attivate azioni e strumenti di promozione turistica mirati, coinvolgendo anche la Regione Toscana, per stimolare le prenotazioni in previsione della stagione estiva. È fondamentale lavorare in un quadro sinergico tra comune, associazioni di categoria e Regione Toscana per tutelare l’immagine turistica di Orbetello e garantire il supporto necessario alle nostre imprese, soprattutto in questa fase dell'anno».

Il Comune di Orbetello continuerà a monitorare la situazione con attenzione, assicurando la massima collaborazione con tutti gli enti coinvolti.