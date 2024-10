Emergenza moscerini ad Orbetello, le considerazioni del segretario Andrea Monticelli del circolo PD

Orbetello: «Orbetello è strettamente legato allo stato di salute della sua laguna - si legge nella nota del segretario del Circolo PD Orbetello, Andrea Monticelli -, questo crediamo sia ormai assodato e dimostrato sulla pelle dei nostri concittadini. Ciò che sta succedendo in questi giorni, così come era successo nel 2022, ci riferiamo al proliferare dei moscerini, era stato previsto un po’ da tutti, non c’ era bisogno di essere biologi, bastava avere una minima conoscenza del territorio, un po’ di memoria ed un pizzico di buon senso!

L’ ennesimo stato emergenziale a cui ormai siamo assuefatti come se tutto questo sia in realtà ordinario. Ma ordinario non è, non è ordinario che le attività debbano chiudere appena il sole tramonta perché impossibilitati ad accendere l’ illuminazione, ordinario non è non poter aprire la portiera della macchina o una finestra di casa, non poter stendere i panni o semplicemente non riuscire a fare una passeggiata. Crediamo, ma magari sbagliamo, che probabilmente la situazione sia ormai fuori controllo, che ci sia il rischio di una nuova invasione di ragni, che, nessuno se lo augura, il paese si faccia trovare non del tutto accogliente, proprio nei giorni in cui si svolgerà la più importante, o comunque una delle più importanti, manifestazione della stagione autunno inverno nel nostro paese».





«Questo - continua Monticelli - non fa altro che spingerci verso una nuova richiesta da rivolgere alla nostra amministrazione, proprio come facemmo dopo la moria di luglio. Sindaco, assessori, com’è possibile che un paese come Orbetello le cui sorti sono strettamente legate alla sua laguna non abbia un Piano di Protezione Civile contenente le risposte a tutte quelle crisi che proprio dalla laguna possono arrivare? Questa lacuna deve essere colmata quanto prima perché anche e soprattutto da lì devono arrivare gli strumenti ed i mezzi necessari per risolvere quelle crisi, senza dover ricorrere a provvedimenti emergenziali dell’ ultimo minuto che spesso e volentieri sono molto costosi per le casse del Comune e non sempre risolutivi. Proprio per questo invitiamo l’amministrazione a fare tesoro dell’ esperienza del 2022 dove furono fatte molte disinfestazioni notturne con l’ unico risultato di avere un giorno di tregua non di più! Vorremmo ricordare che le larve dei chironomus o moscerino o “moscino” come li chiamiamo ad Orbetello, non sono esclusivamente sulle sponde o nelle piccole pozze d’ acqua, al contrario sono diffuse in tutta la laguna, diverse decine di esemplari ogni m2 e purtroppo per noi proliferano quando la laguna va in crisi, quando l’ anossia uccide gli altri organismi animali, alcuni dei quali si cibano proprio delle larve. Il moscerino al contrario, nel suo stato larvale non solo riesce a sopravvivere in mancanza di ossigeno ma trova la situazione ideale per proliferare, le alghe macerate sul fondo gli stessi pesci morti e per forza di cose non recuperabili creano delle condizioni che rendono quasi impossibile trovare una soluzione! Anche per questo concludiamo rinnovando l’ invito ai nostri amministratori di mettersi al lavoro per redigere un Piano di Protezione Civile riguardante la laguna e le sue problematiche, ma anche di lavorare su tutti i fronti affinché gli strumenti attuali e soprattutto quelli futuri, possano lavorare al meglio e far sì che la laguna in crisi non ci vada più perché scavalcando i discorsi su competenze, capacità e mezzi se non siamo noi ad assumerci il ruolo di vigilanza e propositività sulla nostra laguna chi altri dovrebbe farlo?».