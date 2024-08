Emergenza caldo: modifiche ad alcuni servizi di raccolta porta a porta a Roccastrada

Grosseto: Visto il perdurare delle elevate temperature e in ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Toscana e su indicazioni di Inail, Sei Toscana e l’Amministrazione comunale di Roccastrada informano che il servizio di raccolta porta a porta sarà posticipato di alcune ore e proseguirà fino a non oltre la mezzanotte.



L’orario, i giorni e le modalità di esposizione del rifiuto restano invariati, così come indicati dalle ordinanze comunali in materia. La variazione non interesserà i servizi di raccolta alle Utenze non domestiche (RUND), come bar, negozi, ristoranti, ecc.

“La salute e la sicurezza dei lavoratori sono una priorità – dicono l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi e il direttore operativo di Sei Toscana Edgardo Reggiani –. Con le temperature in aumento, lavorare durante le ore più calde diventa estremamente difficile e rischioso. Questo cambiamento permetterà di proteggere gli operatori delle raccolte senza compromettere la qualità del servizio”.

La modifica operativa è attiva da oggi, lunedì 5 agosto e durerà fino al mantenimento delle condizioni di rischio, così da garantire la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore.

“Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e raccomandiamo sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti, così come delle modalità di esposizione – conclude Rabazzi –. In particolare, ricordo a tutti che l’organico deve essere raccolto all’interno di sacchetti biodegradabili, ben chiusi, inseriti all’interno del mastello marrone. Questo permette di evitare disagi in termini di odori ed eventuali predazioni animali”.