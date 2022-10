Elezioni: “Storico sorpasso su Pd e sinistra, FDI è il primo partito di Gavorrano”

Gavorrano: “E’ stato un grande successo, sicuramente storico, per la destra e tutta la coalizione di centrodestra quello ottenuto nel comune di Gavorrano alle politiche dello scorso 25 settembre”, afferma l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana.



“Fratelli d’Italia, - prosegue l’On.le Fabrizio Rossi - è il primo partito del territorio con il 30,50% alla Camera, surclassando il Pd che si ferma al 25%. La coalizione di centrodestra arriva a sfiorare il 44%, con un altro risultato storico per un comune dove la sinistra è sempre stata vincente”.





“E’ una vittoria di tutti. - concludono dal direttivo di FDI Gavorrano – A partire dai giovani sino ad arrivare agli anziani. Una vittoria dei cittadini dei tantissimi simpatizzanti, degli iscritti che in questi anni si sono impegnati per il raggiungimento di questo storico risultato nell’ex “fortino rosso” di Gavorrano. A tutti loro, e a tutto l’elettorato che ha dato fiducia a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, va il nostro ringraziamento per la scelta fatta e per aver permesso l’elezione di Fabrizio Rossi alla Camera dei Deputati e Simona Petrucci al Senato. Una scelta che premia un partito che da sempre è stato coerente con le proprie idee, e che pone Fratelli d’Italia quale fulcro del centrodestra per le amministrative gavorranesi della prossima primavera 2023”.