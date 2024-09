Elezioni provinciali, Giani: “Buon lavoro agli eletti”

Firenze: “Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali eletti nei sei rinnovati consigli provinciali nella nostra regione. Ad Agnese Carletti e a Marcello Pierucci, rispettivamente presidenti per la Provincia di Siena e per quella di Lucca”. Così il presidente Eugenio Giani ha commentato l’esito delle elezioni provinciali in Toscana.



“Nell’occasione - conclude Giani - mi preme ringraziare, per l’impegno profuso, i presidenti uscenti di Siena, David Bussagli, e di Lucca, Luca Menesini, e tutti i consigliere provinciali che hanno svolto la funzione.”