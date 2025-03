Elezioni ODG 2025: 10 gli eletti in Toscana

Firenze: Sono 10 gli eletti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio regionale della Toscana.

Nel corso della seconda convocazione risultano già eletti senza la necessità del ballottaggio il presidente nazionale uscente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e la consigliera nazionale uscente Elisabetta Cosci, 2 consiglieri regionali professionisti (il Presidente uscente di Odg Toscana Giampaolo Marchini e Marzio Fatucchi), tutti e 3 i consiglieri regionali pubblicisti (il vice presidente uscente di Odg Toscana Michele Taddei e i consiglieri uscenti Silvia Motroni e Andrea Giannattasio) e tutti i revisori dei conti (Francesca Bandinelli, Luca Mantiglioni e Andrea Sbardellati). Le votazioni si sono tenute online il 19 e 20 marzo online e il 23 marzo in presenza.

Questi tutti i risultati della seconda convocazione in Toscana

Consiglio Nazionale ODG

Professionisti

Bartoli Carlo 1955, eletto con 281 voti

Frati Luca, ballottaggio con 232 voti

Tei Francesco, ballottaggio con 105 voti

Pubblicisti

Cosci Elisabetta, eletta con 271 voti

In seconda convocazione hanno votato 523 professionisti e 590 pubblicisti

Consiglio regionale ODG Toscana

Professionisti

Marchini Giampaolo, eletto con 277 voti

Fatucchi Marzio, eletto con 277 voti

De Francisci Maria Adele, ballottaggio cn 211 voti

Scanzani Alfredo, ballottaggio con 194 voti

Cambi Omero, ballottaggio con 193 voti

Capparelli Raffaele, ballottaggio con 193 voti

Fabbri Stefano, ballottaggio con 161 voti

Matteini Francesco, ballottaggio con 95 voti

Di Blasio Giuseppe (detto Pino), ballottaggio con 77 voti

Chiellini Sabrina, ballottaggio con 69 voti

Pubblicisti

Motroni Silvia, eletta con 299 voti

Giannattasio Andrea, eletto con 289 voti

Taddei Michele, eletto con 284 voti

Revisori dei Conti

Professionisti

Bandinelli Francesca, eletta con 249 voti

Mantiglioni Luca, eletto con 207 voti

Pubblicisti

Andrea Sbardellati, eletto con 291 voti

In seconda convocazione hanno votato 526 professionisti e 601 pubblicisti.

Il ballottaggio per le rimanenti cariche è in programma mercoledì 2 e giovedì 3 aprile 2025 per le votazioni online, dalle 10 alle 20, mentre la votazione in presenza sarà domenica 6 aprile dalle 10 alle 18.

Tutte le informazioni sulle elezioni dell'Ordine dei giornalisti sono disponibili nella sezione del portale del Consiglio Nazionale.