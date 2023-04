Elezioni a Monte Argentario: il Partito Democratico a sostegno di Roberto Cerulli

Il Partito Democratico di Monte Argentario sostiene con convinzione la lista “Per l’Argentario”, con Roberto Cerulli come candidato a Sindaco.



Monte Argentario: "Riteniamo che Roberto Cerulli sia la persona giusta per guidare quest’avventura: la sua determinazione e il suo entusiasmo, uniti alle sue qualità personali e alle competenze maturate nelle sue esperienze pregresse sono le caratteristiche adatte per svolgere al meglio un compito così delicato"' è quanto afferma il Partito Democratico di Monte Argentario.





"Con Roberto è stato intrapreso un percorso comune di elaborazione delle linee programmatiche per lo sviluppo dell’Argentario, - prosegue il Pd - e c’è stata fin da subito grande intesa soprattutto in tema di politiche sociali e tutela dei diritti - abitazione, tenore di vita adeguato, salute, scienza e cultura – da sempre fulcro dell’impegno del Partito Democratico e in tema di Aeronautica, grande svolta per il nostro territorio. Turismo, portualità e imprese della filiera della nautica saranno i capisaldi della nuova amministrazione. L’Argentario del futuro dovrà rappresentare un modello virtuoso di crescita economica, sociale, produttiva e turistica attraverso la sostenibilità e il benessere, dove nessuno dovrà rimanere indietro. Il Partito Democratico sarà un valido sostegno per raggiungere il traguardo. L’ancora è salpata", termina la nota.