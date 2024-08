Educamp CONI /Comune di Grosseto. Parte da Marina di Grosseto lunedì 26 agosto

Grosseto: Nei giorni scorsi il consiglio direttivo ASD Fossombroni ha deciso che l 'Educamp CONI /Comune di Grosseto , che avrà inizio lunedì 26 agosto, si svolgerà a Marina di Grosseto.

Lo spostamento dei ragazzi partecipanti sarà effettuato con il bus Autolinee toscane messo a disposizione dall'ASD Fossombroni Grosseto. La decisione, spiega il presidente prof Fabio Benvenuti, è stata presa “perchè l'ambiente di Marina di Grosseto è più stimolante ed il clima è più temperato, la vacanza sarà migliore e più bella”.

Altra decisione importante, che é stata presa per garantire sicurezza, controllo ed attenzione verso i ragazzi partecipanti, spiega la prof Francesca DINI (dirigente scolastica ISIS Fossombroni Grosseto), “ è stata quella di dividere il gruppo dei 50 partecipanti, in due gruppi, uno che svolgerà le attività al bagno Bertini e l'altro al bagno dell'esercito Savoia.

Gli istruttori (alcuni ex studenti del SIA Sportivo oggi laureati in scienze motorie) saranno coordinati dal prof Giovanni Castelli che verrà coadiuvato dal prof scienze motorie Emilio Dierma e dall'istruttore Matteo Di Marzo. Saranno coinvolti in ruoli di facilitatori per lo svolgimento delle attività gli studenti con qualifica istruttori primo livello. Le attività sportive proposte saranno, beach tennis, beach volley, calcio, bocce, tiro con l'arco, nuoto, giochi d'acqua , scacchi , giochi da tavolo, attività ludiche.

"Tanto sport e tante attività ludiche e cercare sempre di mettere al centro i ragazzi questo é il Dna dell'ISIS e dell'ASD Fossombroni", così conclude il prof Amedeo Gabbrielli docente responsabile del Sia Potenziamento Sportivo del Fossombroni di Grosseto