EdicolAcustica Meltin'Pub, ospite il cantautore Nicholas Merzi

Grosseto: Arriva da Carpi (Modena) e ha 39 anni il nuovo protagonista di EdicolAcustica Melting'Pub, il format tv prodotto da EdicolAcustica Aps e Stop e Dintorni e registrato a marzo all'Isle of Skye Pub di Grosseto. Per scoprire il mondo sonoro di Nicholas Merzi appuntamento sabato 9 novembre alle 21,30 su Icaro Tv. Grazie al live streaming il programma può essere seguito in tutta Italia sul sito www.icaroplay.it e sull'app Icaro Play, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.

Il cantautore modenese si è avvicinato alla musica quando aveva 11 anni suonando la chitarra e non ha più smesso, facendo della sua passione (o necessità) un lavoro. Dopo il diploma come perito elettronico si è laureato in Contemporary Popular Music e lavora creando spettacoli musicali, insegnando e facendo serate in Italia e all’estero, sia come solista che con la sua band, gli Extras. Due i dischi all'attivo come cantautore, “Qualche Traccia” (2015) e “Metti le scarpe al tuo cane” (2020). Con le sue canzoni ha aperto i concerti di artisti come Cisco, Fadi, Ivana Spagna, Alvaro Soler e Michele Bravi.

La puntata con Merzi, la settima e penultima della stagione, ha al centro il tema dell'amore. Per lo spazio dedicato ai libri musicali si parla del grande produttore discografico e paroliere Giancarlo Bigazzi (1940-2012) grazie al contributo video di Ciro Castaldo, autore di “Giancarlo Bigazzi. L'artigiano della canzone” (Edizioni Melagrana), e alla presenza in studio del figlio Giovanni Bigazzi. Ospiti della puntata anche Mirella Rossi e i cantautori romani Mauto e Alessandro D'Orazi.

Alla conduzione come sempre Alberto Guazzi con Cristiano Bocchi, Marco D'Alò e Daniele Sgherri. Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo dalla band residente The mindcats. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci. Il programma è realizzato con il contributo fondamentale della Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Banca Tema che hanno sostenuto le spese vive di produzione. Info pagina Facebook EdicolAcustica.

(foto Nunzio Garanti)