Cup on line sanitario, 9 e 10 novembre sito non accessibile per aggiornamento del sistema

Firenze: Il fine settimana del 9 e 10 novembre sarà sospesa l'attività del sito Cup 2.0, con il fermo delle macchine per un aggiornamento programmato del sistema dalle 13.45 di sabato fino alle 19 della domenica. La prenotazione on line di visite e prestazioni diagnostiche ambulatoriali riprenderà regolarmente lunedì 11 novembre. La sospensione riguarderà l’intero sistema di prenotazione, tra cui l'applicazione utilizzata agli sportelli delle Asl e in farmacia, il portale regionale (https://prenota.sanita.toscana.it) e l’app Toscana salute. Seguici



