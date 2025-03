Economia: negli aeroporti di Pisa e Firenze la campagna di comunicazione Toscana Artigiana

L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Toscana Aeroporti, è mirata a valorizzare le filiere regionali. Il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo: “ Vogliamo creare opportunità concrete per i nostri artigiani, facendo conoscere il loro lavoro a un pubblico internazionale”

Pisa: Si chiama Toscana artigiana ed è la campagna di comunicazione in corso nei due principali scali aeroportuali toscani, Pisa e Firenze allo scopo di coinvolgere le migliaia di turisti che vi transitano invogliandoli a scoprire le eccellenze dell'artigianato made in Tuscany . A finanziarla il Consiglio regionale della Toscana , in attuazione della legge regionale n. 4 del 2023 (“Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo”) nell'ambito d el progetto “Vetrina dell'artigianato toscano”, finalizzato a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante il riconoscimento di spazi espositivi in ​​luoghi ad alta affluenza, soprattutto di turisti, quali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. A realizzarla Fondazione Sistema Toscana con la collaborazione di Toscana Aeroporti e col supporto di Artex . Questa mattina (venerdì 7 marzo) presso lo scalo pisano “Galilei” di Pisa, l'illustrazione dei contenuti alla stampa. Sono intervenuti Antonio Mazzeo , presidente del Consiglio regionale; Federico Barraco , direttore comunicazione e marketing di Toscana Aeroporti; Francesco Palumbo , direttore di Fondazione Sistema Toscana; Francesco Torselli , eurodeputato.

Sugli schermi posizionati nei due aeroporti toscani, dal giugno scorso, scorrono brevi video immersivi dedicati a dieci distretti artigianali della Toscana. Ogni clip, di circa 10 secondi, è pensata per mostrare il valore e la bellezza di questi mestieri. Nell'aeroporto “Galilei” di Pisa i video vengono proiettati in 8 schermi da 75 pollici nella zona di ritiro bagagli, dove il tempo di permanenza dei passeggeri è di 20-25 minuti; inoltre, un grande pannello retroilluminato di 4x3 metri è posizionato nel terminal auto. Nell'aeroporto “Vespucci” di Firenze un pannello 2,6x4,2 metri è visibile nell'area comune tra arrivi e partenze.

La scelta degli aeroporti di Pisa e Firenze è strategica: sono infatti oltre 3milioni e 600mila i passeggeri che nel periodo giugno-dicembre 2024 sono transitati dallo scalo pisano, e oltre 2milioni e 200mila quelli passati da Peretola, per un totale di oltre 5milioni e 800mila persone.

“Questa iniziativa del Consiglio regionale nasce con i risparmi dei costi della politica – ha spiegato Antonio Mazzeo -. Abbiamo sempre pensato che la Toscana, terra di arte e di cultura, sia anche terra di grande artigianalità, che ci ha fatto conoscere al mondo. Penso all'alabastro di Volterra, alle ceramiche di Montelupo per citarne solo alcune. In questa maestria c'è il genio dei toscani”. “Abbiamo deciso di dare a tante piccole imprese la possibilità di aprirsi al mondo, in luoghi come gli aeroporti di Pisa e Firenze, che ringraziamo, come vetrine strategiche per questa iniziativa – ha aggiunto - perché rappresentano il primo contatto per milioni di viaggiatori tra cui imprenditori e investitori. Con Fondazione Sistema Toscana abbiamo creato anche un luogo virtuale sulla rete, dove far conoscere i nostri prodotti e dove aprire nuovi mercati. È vero che siamo le terra del turismo, della manifattura importante con grandi imprese, ma siamo anche terra di grandi artigiani che hanno la possibilità di guardare con speranza e ottimismo al futuro”. La campagna pubblicitaria, che proseguirà fino al 31 maggio 2025, ha avuto un costo di 50mila euro. “Si tratta di cifre contenute – ha evidenziato Mazzeo – ei numeri ci dicono che ha funzionato e vorremmo, per il futuro, cercare di investire ancora in questa strategia di comunicazione”.

"Gli aeroporti di Pisa e Firenze, dove transitano ogni anno oltre 8 milioni di passeggeri, rappresentano la naturale porta d'ingresso alla Toscana - ha commentato Federico Barraco di Toscana Aeroporti -. Per questo motivo, sosteniamo con entusiasmo questa iniziativa, certi che possa valorizzare un racconto unico della nostra regione. I viaggiatori di oggi, infatti, sono sempre più interessati a conoscere tradizioni, mestieri e usanze per vivere un'esperienza autentica del territorio".

L'eurodeputato Francesco Torselli , consigliere regionale fino alla primavera 2024, ha sottolineato come “la scelta bipartisan del Consiglio regionale di destinare il disavanzo dei costi della politica per valorizzare un tesoro della nostra regione sia un esempio di buongoverno”. “Fa piacere apprendere che questo progetto ha funzionato – ha affermato -. Il comparto dell'artigianato qualifica la nostra regione come la Torre di Pisa e il Duomo di Firenze, e la qualità dei suoi prodotti non è duplicabile”.

Elemento chiave della campagna è il suo punto di atterraggio digitale, la pagina dedicata all'artigianato toscano ( visittuscany.com/it/interessi/artigianato/ ) sul sito visittuscany.com , gestito da Fondazione Sistema Toscana. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato, stimolare un turismo legato all'artigianato, portando i visitatori alla scoperta di prodotti e territori meno conosciuti; dall'altro, incentivare gli artigiani a presentare le proprie creazioni all'interno della piattaforma. Le pagine dedicate all'artigianato su visittuscany.com infatti, solo nell'ultimo anno, hanno ottenuto oltre 21mila visualizzazioni, con un incremento dell'83 per cento rispetto all'anno precedente.

“Fondazione Sistema Toscana ha ideato il progetto e curato ogni fase della campagna, dal concept alla realizzazione dei video, fino alla messa online della landing page su Visittuscany.com - ha dichiarato Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana -. L'idea parte dalla necessità da una parte di promuovere l'artigianato toscano, dall'altra di agganciare le possibilità di spesa di turisti, il cui 30 per cento del budget è in genere dedicato all'acquisto di beni e souvenir. Promuovere tutto questo in aeroporto, in aree dove i visitatori sono fermi una ventina di minuti in attesa delle valigie o al noleggio auto, vuole dire agganciarli e proporre in maniera concreta la possibilità di andare a visitare territori della toscana e singoli distretti e artigiani”. “Il sito visittuscany.com negli ultimi 12 mesi il portale ha ottenuto quasi 8,4milioni di visualizzazioni con un +47,5 per cento rispetto all'anno precedente – ha ricordato Palumbo. Rivolgo dunque un appello anche agli artigiani di caricarvi le loro offerte ei loro prodotti perché da lì possono, tramite la piattaforma, vendere direttamente. Il progetto sta andando molto bene e ci auguriamo che possa essere esteso e diventare una vera e propria campagna di promozione dell'artigianato toscano”.

La campagna si concentra su dieci distretti artigianali meno conosciuti della Toscana , mettendo in luce tradizioni secolari. Ogni video racconta un singolo distretto, ma il palinsesto complessivo di 70 secondi offre una panoramica su più distretti, alternando le immagini per mantenere vivo l'interesse del pubblico. Il palinsesto viene aggiornato mensilmente, permettendo di adattare la campagna alle stagioni e alle specifiche esigenze di promozione. La scelta delle 10 filiere protagoniste dei video è stata realizzata con il supporto di Artex e sono: Alabastro di Volterra; Ceramica di Montelupo; Coltelleria di Scarperia; Ferro battuto di Pienza; Terracotta dell'Impruneta; Marmo di Carrara; Panno di Casentino; Fonderia Artistica di Pietrasanta; Scagliola di Pontassieve.

“L'artigianato artistico non esprime solo l'eccellenza dei prodotti, delle lavorazioni e della maestria degli artigiani, ma racconta anche l'identità della Toscana, nelle sue varie sfaccettature e sfumature, la sua storia - spiega Elisa Guidi , coordinatrice di Artex -. Per questa campagna abbiamo scelto filiere rappresentative che affondano le radici nella tradizione, ma sanno reinventarsi con l'innovazione, dando forma alla modernità senza dimenticare l'autenticità. Acquistare un prodotto artigianale toscano significa portare a casa un pezzo di questa meravigliosa regione”.