Ecco gli avversari degli under 11 del Cp Grosseto alle finali nazionali di Camaiore

Grosseto: La Federazione italiana sport rotellistici ha ufficializzato l’elenco delle squadre che parteciperanno, dal 23 al 26 maggio, a Camaiore, alle finali nazionali del campionato under 11. I bambini del Circolo Pattinatori Grosseto, allenati da Fabio Bellan, che si sono guadagnati l’accesso alle finali grazie ad uno straordinario secondo posto alle spalle del Camaiore nella fase zonale, se la vedranno con Seregno Hockey, Hockey Sandrigo, Hockey Valdagno, Roller Bassano, Hockey Trissino, Correggio Hockey, Amatori Pesaro (che ha preso il posto della società Roller Matera), Rotellistica Camaiore e Follonica Hockey.



Fissate anche le sedi delle manifestazioni che assegneranno gli altri titoli giovanili: under 13 e under 15 scenderanno in campo a Castiglione della Pescaia, gli under 17 a Viareggio, gli under 19 a Follonica e gli under 23 sulla pista di Breganze.