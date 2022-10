Eccezionale concerto della Orchestra Città di Grosseto a Buckingam Palace

Eccezionale concerto della Orchestra Città di Grosseto nella Cappella delle Guardie a Buckingam Palace. Congratulazioni del Duca di Kent. Nuovi inviti a Londra e a Monaco

Grosseto: Può certamente essere definito eccezionale il concerto tenuto lo scorso 6 ottobre dalla “Orchestra Città di Grosseto” a Buckingam Palace alla presenza di diversi membri della famiglia reale inglese. Lo straordinario evento ha avuto luogo nella Cappella delle Guardie del prestigioso palazzo londinese, ed assume un particolare significato perché era la prima volta che una orchestra italiana era chiamata a suonare nel Palazzo Reale di Londra.

Ad ascoltare ed apprezzare le musiche interpretate dalla “Orchestra Città di Grosseto”, tra gli altri, il Duca di Kent, accompagnato dal suo segretario e da un gruppo di giovani della famiglia reale. Il programma del concerto prevedeva essenzialmente musiche di Verdi e Puccini. Ai brani eseguiti dalla sola orchestra si sono alternati brani in cui l’orchestra ha accompagnato cantanti lirici, anche questi naturalmente italiani. L’esecuzione delle musiche è avvenuta in un’atmosfera di percepibile emozione da parte del pubblico (ma, va detto, anche da parte dei musicisti dell’Orchestra), composto essenzialmente da britannici.

Terminato il concerto, in un locale attiguo alla Cappella delle Guardie ha avuto luogo un rinfresco, nel corso del quale il Duca di Kent ha lungamente manifestato il proprio apprezzamento per la cultura espressa dalle musiche eseguite e per la bravura degli artisti che si erano esibiti. Infine, ha chiesto all’Orchestra di tornare a suonare a Buckingham Palace nei prossimi due anni. Al termine della serata, è pervenuta la notizia che l’Orchestra Città di Grosseto è stata invitata a suonare il medesimo repertorio, nei prossimi mesi, nel Palazzo del Principe Alberto di Monaco ed in Francia, al Teatro dell’Opera di Mentone.