E' nata Vittoria. Felicitazioni a Giulia Magagnini e Salvatore Nullo

Follonica: La nascita di Vittoria ha allietato l’unione di Giulia Magagnini e Salvatore Nullo, noti nella pianura del Pecora, soprattutto a Follonica e a Scarlino.

La bella e vispa creatura, dal peso di 3,150 kg alla nascita, è stata accolta con tutti gli onori del caso nella sua abitazione in località le Case di Scarlino. A festeggiarla, nei giorni scorsi, con visite, scambio di presenti, i familiari, i parenti e amici.

Soddisfattissimi il babbo Salvatore, imprenditore titolare della GS & Edil Montaggi nella città del Golfo, di origini campane da oltre trent’anni a Follonica; la mamma Giulia, operatrice alla RSA Cottolengo a Scarlino paese, con la felicità contagiosa del fratellino Saliou. Naturalmente contentezza anche per i nonni paterni Linda e Savino Nullo, residenti a Napoli; pure per quelli materni Simonetta Salvadori, dipendente sanitaria Rsa Cottolengo e Ciro Magagnini, dipendente del Comune scarlinese, ex bravo giocatore di calcio e impegnato nel sociale con il soccorso Anpas. E’ stata una bella gioia anche per il fratello di Giulia, Giacomo Magagnini, apprezzato esponente politico scarlinese.

A Vittoria e a tutti i suoi giungano gli auguri della comunità e della redazione di MaremmaNews.it