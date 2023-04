E' derby allo Jannella tra Bbc Grosseto Spirulina Becagli e Bsc Big Mat

Grosseto: Un sabato di baseball tanto atteso allo Stadio Jannella che ospita, alle 15:30 e alle 20:00, il derby grossetano tra Bbc Spirulina Becagli e Bsc Big Mat, valido per la seconda giornata della prima fase di serie A. Una sfida che potrebbe dare delle indicazioni per la classifica del girone D e riportare allo stadio il pubblico delle grandi occasioni.



Bbc e Bsc puntano alla poule scudetto e queste due partite possono risultare determinanti per uno dei due posti.

«Sono due partite da giocare con attenzione – sottolinea il direttore sportivo del Bbc Spirulina Becagli, Filippo Olivelli – in quanto il Bsc è una squadra davvero competitiva. Siamo tranquilli, ci siamo allenati molto bene in settimana».



Prosegue Olivelli: «Sarà fondamentale il comportamento dei rilievi. Nove inning sono lunghi e a inizio stagione ci sarà bisogno di loro. Mi aspetto due gare molto strette, vista l’importanza della posta in palio. Entrambe le formazioni hanno come obiettivo la poule finale: con una doppietta si può fare un bel salto in avanti, con due sconfitte diventa in salita e può costringere a battere due volte il Nettuno».

I precedenti.

Bbc e Bsc si sono affrontati cinque volte nel 2022.

In campionato, allo “Scarpelli” in via Orcagna è finita con un pareggio. Un grande slam al 9° di Marcos Diaz ha fatto brindare il Big Mat (7-6), mentre la Spirulina Becagli si è riscattata (12-2) sotto la pioggia in garadue.

In Coppa Italia il Bsc ha vinto la serie per 2-1 (7-5, 0-2, 5-3), guadagnandosi un posto nella Final Four.

Il Bbc Grosseto si presenterà con Freddy Noguera in terza base, in attesa del rientro del “Torito” Jorge Barcelan, previsto per la prossima settimana. Al completo il Bsc Big Mat, che è praticamente all’esordio dopo aver disputato solo quattro attacchi a Nettuno.

La formazione del Bbc Spirulina Becagli: Cozzolino e Gonzalez lanciatori partenti; Pizzoli ricevitore; Martini, Vaglio, Freddy Noguera, Herrera interni; Sarrocco, Tomsjansen, Chelli esterni; Biscontri bd.

Nel Bsc i partenti saranno Sireus e Del Toro.