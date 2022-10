E' Demetrio Cozzupoli in nuovo segretario dell’Unione comunale del Pd Grosseto

Grosseto: Demetrio Cozzupoli, con voto pressoché unanime, è stato eletto segretario dell’unione comunale del Partito Democratico di Grosseto nel corso dell’assemblea che si è svolta il 17 ottobre. Su 68 votanti, in 67 hanno scelto Demetrio, con una sola astensione. Quindi è stato ampiamente superato il quorum dei 2/3 previsto dallo statuto del Partito Democratico.

“C’è bisogno di ricostruire il Pd e di rafforzare la classe dirigente cittadina. – afferma il segretario provinciale, Giacomo Termine – L’elezione del segretario dell’Unione comunale è un passaggio importante di questo percorso, che l’ex segretario Simone Baricci non ha potuto portare a termine, avendo rinunciato all’incarico nel 2021, per sopraggiunti motivi personali. L’Unione comunale mi ha dato mandato di individuare una figura che potesse riscuotere un ampio consenso. Il voto unanime ottenuto da Demetrio conferma come attorno al suo nome si possa ricostruire il partito cittadino dal punto di vista dell’organizzazione e della classe dirigente. Il segretario sarà un punto di riferimento per il gruppo consiliare di opposizione al Comune di Grosseto. Auguro buon lavoro a Demetrio e a tutti noi, perché Grosseto ha bisogno di un’alternativa a questa destra.”

“È motivo di grande soddisfazione - commenta il neo segretario Demetrio Cozzupoli - essere stato eletto segretario del Partito Democratico di Grosseto, ma sono anche consapevole della grande responsabilità che questo comporta. Interpreto il voto pressoché unanime dei membri della direzione come l’espressione di un forte messaggio di unità che si è voluto dare. Con il gruppo consiliare ci impegneremo nell’amministrazione comunale a condurre un’opposizione intransigente e determinata, ispirata solo agli interessi della città di Grosseto.”