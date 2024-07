Attualità È aperto il bando comunale per la selezione di un tirocinio extra curriculare 11 luglio 2024

Grosseto: Il Comune ha indetto una selezione che porterà all’attivazione di un tirocinio extra curriculare a partire dal mese di settembre della durata di sei mesi eventualmente prorogabili entro i limiti previsti dalla normativa. È previsto un rimborso spese di 500 euro lordi mensili.

Il tirocinante potrà sviluppare conoscenze riguardo alle attività attinenti al Settore Coordinamento e Indirizzo con particolare attenzione ai procedimenti che caratterizzano la transizione digitale e acquisirà competenze relative all'accoglienza degli utenti e all'orientamento degli stessi nelle attività di supporto nell'utilizzo delle tecnologie. Tra i requisiti necessari al fine della presentazione della domanda vi sono il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e l'essere inoccupati o disoccupati. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 dell'8 agosto 2024 e potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure presentate a mano all'Ufficio Protocollo. Il modello per la compilazione della domanda può essere scaricato al seguente link: new.comune.grosseto.it Per ulteriori informazioni consultare la sezione selezioni del sito del comune: new.comune.grosseto.it.



