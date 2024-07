Due su due: il Big Mat Bsc s’impone nel derby

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto s’impone nel derby. Ancora una volta i ragazzi di Stefano Cappuccini si dimostrano letali contro i “cugini”, blindando il quinto posto in classifica. In gara uno i biancorossi vincono per 7-1 con sei punti realizzati tutti nel primo inning, grazie a Giordani, Maggi, Leonora, Aloma Herrera, Sellaroli e Funzione. Il settimo punto arriva nell’ultimo tempo con ancora Sellaroli.



In gara due il Big Mat Grosseto sigla un punto nel quarto inning con Leonora e ribalta il risultato, portandosi sul 6-4, con Maggi, Aloma Herrera, Sellaroli e ancora Leonora. Nell’ultimo tempo conquistano casa Giordani, Leonora e Aloma Herrera. Il match si chiude sul risultato di 8-5 per i ragazzi di Stefano Cappuccini

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 600 000 1

New energy Bbc Grosseto: 100 000 0

Battuta

Big Mat Bsc Grosseto: Giordani 7 (1/4), Maggi 2 (0/3), Leonora 8 (1/2), Aloma Herrera 6 (1/4), Mercuri 5 (1/4), Sellaroli 4 (1/3), Cinelli 9 (0/3), Funzione DH (1/3), Luciani 3 (1/4);

New energy Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (1/3), Herrera Torrez 6 (0/3), Martini Parilli 3 (1/4), Garcia Pereira 2 (0/3), Noguera 5 (2/2), Bruno 9 (0/3), Piccini 7 (0/3), Chelli 4 (0/3), Franceschelli DH (0/2, Garbella 0/1).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Palumbo Cardozo (W, 5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 11 SO), Barreto Grave De Peralta (S, 2.0 IP, 1 H, 2 SO);

New energy Bbc Grosseto: Gomez Bolivar (L, 5.0 IP, 7 H, 6 R, 4 ER, 4 BB, 5 SO), Taschini (2.0 IP, 1 R, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Marco Taurelli

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Alessandro Spera

Gara 2

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 105 3

New energy Bbc Grosseto: 022 000 1

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Giordani 7 (1/4), Maggi DH (1/4), Leonora 8 (2/2), Aloma Herrera 6 (2/3), Mercuri 5 (0/3), Sellaroli 4 (2/3), Cinelli 2 (0/3), Oldano 3 (0/2, Funzione 1/0, Luciani 0/1), Tiberi 9 (0/3);

New energy Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (2/4), Herrera Torrez 6 (1/4), Martini Parilli 3 (2/3), Garcia Pereira DH (0/3), Noguera 5 (1/3, Franceschelli 0/0), Bruno 9 (2/3), Piccini 7 (0/4), Biscontri 2 (1/2), Chelli 4 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (3.0 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 SO), Pecci (W, 4.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 SO);

New energy Bbc Grosseto: Garbella (5.0 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 4 SO), Taschini (L, 0.1 IP, 1 R, 2 BB, 1 SO), Soto Lopez (1.2 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO).

Arbitro capo: Mario Delicati

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Marco Taurelli

(foto di Noemy Lettieri)